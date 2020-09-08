“1000 Motorcu 1000 Çocuk” Projesi Hatay yolunda!

Proje sahibi İlker Kül ‘ün başlattığı 1000 motorcu 1000 çocuk, bu ay sonu rotasını Hatay’a çeviriyor. Birçok gönüllü katıldığı proje, iş insanı Ömer Köstek ve arkadaşların desteği ile köy okullarında okuyan çocuklara hayatlarına katkı sağlamak gerçekleştiriliyor. Bu projede yer almak ve katkı sağlamak için proje sahibi fotoğraf tutkunu İlker Kül‘ün objektifinin karşısına geçmeniz yeterli.

Çekimler için 1000 motorcu 1000 çocuk projesine vereceğiniz destekle, yıllarca keyifle bakacağınız fotoğraflarınızdan oluşan bir albüme kavuşurken, köy okullarında okuyan çocuklara da içinde ihtiyaçları olan eşyaların bulunduğu bir paket hediye etmiş olacaksınız. Üstelik bu paketler önceden belirlenen ihtiyaç listesine göre her çocuğa özel olarak hazırlanıyor. Projede sevgiyle hazırlanan paketler İlker Kül ve Ömer Köstek gibi birçok değerli iş insanı sayesinde motosikletlerle kilometrelerce yol kat edilerek çocuklara ulaştırılıyor.