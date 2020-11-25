Basur ve Sebepleri

Basur olmak birçok kişinin korkulu rüyasıdır. Her 4 kişide 1 görülen basurun anlaşılması da oldukça kolaydır. Anüs etrafındaki kaşıntı, bölgenin üstüne oturulduğu zaman oluşan ağrı, dışkıdan kan gelmesi gibi sebepler kişinin basur olduğunun göstergesidir. Kişi bu tür durumlarda dikkatli olmalı ve direkt hastaneye gitmelidir. Çünkü bölgeye yapılacak olan zorlama daha kötü sonuçlara yol açabilir.

Basurun sebepleri olarak beslenme düzeni gösterilebilir. Eğer kişi su içmeyi aksatıp alması gereken öğünleri almazsa kabızlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu tür sorunlarla kaldığı vakitte de dışkısını yaparken ekstra ıkınma ve dışkının sert yapıda olması gibi sebeplerden dolayı basur oluşur ve kişinin günlerini çekilmez bir hale getirir.

Basur Tedavisi Yapılımı

Basur tedavisinin yapılması için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Geçmiş zamanlarda yalnızca ameliyatla yapılan basur ameliyatları günümüzde birçok farklı yöntemle ameliyatsız bir şekilde de yapılmaktadır. Bu sebeple basur kişilerin korkulu rüyası olmaktan çıkmıştır. Ameliyatsız basur tedavisi ile birlikte artık kısa bir süre içinde basurdan kurtulmak mümkündür.

Ameliyatsız Basur Tedavisi Yöntemleri

Artık anestezi, kesme, biçme olmadan lazerle tedavi olmak mümkün hale gelmiştir. Bu yöntem sayesinde kişiler günlük hayatlarından geri kalmadan bu illetten kurtulacaklardır. Ameliyatsız basur tedavisi yöntemlerini incelemek gerekirse neolaser ile basur tedavisini söylemek mümkün olacaktır. Bu tedavi ilk başta inanması güç gelecek fakat yalnızca 10 dakika gibi bir sürede bitmektedir. Son yıllarda rağbet gören bu yöntem ile basurun olduğu bölgeye ince bir probla gerekli ısı verilir. Basura sebep olan damar bu tedavi yöntemiyle birlikte onarılacaktır. Neolaser yöntemiyle basurun aynı yerden bir daha oluşmaması da sağlanmaktadır.

Bir diğer yöntem de lazer ile tedavi yöntemidir. Bu yöntem genellikle ameliyathanede değil muayenede yapılacak kadar oldukça basit bir yöntem olarak bilinmektedir. Lazer yöntemiyle lokal anestezi uygulanır ve basurlu bölgeye fazla ısı verilmediği için de herhangi bir çürüme meydana gelmez. Bu da tıpkı diğer yöntemde olduğu gibi hastanın tedaviden sonra günlük yaşamına direkt devam etmesini sağlamaktadır. İşte bu özellikten dolayı da ameliyatsız basur tedavileri artık ameliyatlı basur tedavilerinin önüne geçmiştir.