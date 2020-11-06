Markalaşma yolunda bir firma, Emzik zinciri

Kurulduğu günden beri sadece bebek aksesuarları alanına odaklanmış ve bu sektörü yaptığı tasarımlarla ilerletmiş bir firma olan Emzik zinciri, şimdilerde ise işin tasarım boyutunu ön planda tutarak rakipleri arasından sıyrılmıştır. Emzik zinciri, bünyesinde bulundurduğu tecrübeli kadrosu ile bebek aksesuarları alanında kendinden epeyce söz ettirmiştir. En yeni ürünleri olan ve müşterinin isteğine ve zevkine göre özelleştirilebilen isimli emzik ürünüyle kullanıcılarından tam puan almıştır. Plastikten kaçınılarak ve ahşaptan üretilerek bebeğiniz için en güvenli aksesuar olan isimli ahşap emzikler, sürekli fırsat ve kampanyalara yer verilen firmanın resmi internet sitesi ve instagram sayfası üzerinden satışa çıkarılıp siz müşterilerini beklemektedir.

Tasarımın uygun fiyatla buluştuğu yer

Tasarımı her daim ön planda tutan Emzik zinciri, kaliteden de ödün vermeyerek müşterilerine resmi internet sitesi üzerinden uygun fiyatlar da sağlamaktadır. Sayısız fırsat ve kampanyaya yer verdikleri bu platformun yeni popüler üyesi olan emzik askısı sayesinde ise sektör de genel bir talep artışına bile neden olmuşlardır. Yine ahşaptan üretilerek ve dolayısıyla plastik kullanımından kaçınılarak tasarlanmış ve beraberinde rengarenk çeşitlerle gelen bebeğinizin ismine göre özelleştirilmiş emzik askısı siz müşterilerini bekliyor. Eğer bebeğinizin aksesuarlarını kişisel isteğinize ve zevkinize göre tasarlattırmak istiyorsanız Emzik zincirinin instagram sayfasını ziyaret ederek firmanın yetkilileriyle iletişime geçip kapınıza kadar gelecek olan ürünün siparişini verebilirsiniz.