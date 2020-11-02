Maltepe Macity Otel

Maltepe Otelleri arasında yer alan Macity Hotel her zaman kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile sizlerin hizmetindedir. Müşteri memnuniyetine büyük önem veren otelimiz kaliteli bir hizmet hedeflerken bu hizmetten en uygun fiyatlarla yararlanmanızı sağlamaktadır. Konaklama için insanların en önem verdiği iki önemli detay söz konusudur. Bu da konaklama fiyatları ve sunulan hizmetin kalitesidir. Herkes en kaliteli hizmeti almak isterken bunu en uygun fiyatlardan almak için araştırma yapmaktadır. Macity Hotel olarak bizler bu dengeyi koruyabilen ve sizlere kaliteli hizmeti en uygun fiyatlardan sunan nadir otellerden birisi olarak çalışıyoruz.

Macity Hotel olarak sizler sunduğumuz kaliteli hizmete ilave olarak merkezi konum avantajı da sağlıyoruz. Maltepe semtinin merkezi bir konumunda yer alan otelimizde konaklayan tüm misafirlerimiz İstanbul içi hızlı ve kolay ulaşım imkanı elde edebilmektedir. Yakın bölge için olan tüm iş gezileriniz ve turistik gezileriniz için otelimizin konum avantajından faydalanabilirsiniz. Ve kısa sürelerde istediğiniz bölgelere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Uygun Fiyatlı Konaklama

Bir otelden kaliteli hizmet ve merkezi konum kadar uygun fiyat beklentisi de olmaktadır. Maltepe Otel olarak hizmet veren otelimiz sizlere en kaliteli hizmeti en uygun fiyatlar üzerinden sunmaktadır.

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