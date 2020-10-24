Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk, Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline geldi. Gaziantep FK'nın kadrosuna katmak istediği Alper için Göztepe'nin devreye girdiği ve futbolcuyu İzmir'e davet ettiği belirtildi. Milli futbolcu, İzmir ekibine transferine sıcak bakıyor.meritroyalbet giriş

Süper Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor oynama hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, bir başka da da transfer girişimlerini devam ettiriyor.Son olarak Yunanistan'ın Atromimıztos yapım Macar kaleci Balasz Megyeri ile sözleşmealayan sarı-kırılılar Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk için girişimlerini hızlandırdı.meritroyalbet yeni giriş

İZMİR'E DAVET EDİLDİ

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuyu İzmir'e davet eden yönetimin Alper'le pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Alper'den teklif isteyen Göztepe'nin 30 rakip kanat oyuncusuyla anlaşma zemini aradığı bildirildi.Öte yandan Alper için Gaziantep Futbol Kulübü'nün devrede olduğu iddia edildi. Alper'in de Göz-Göz'e gelmeye sıcak baktığı, transferin hafta sonu netlik kazanacağı öğrenildi.Eskişehirspor altyapısından yetişen Alper Potuk 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 1 şampiyonluk, 1 Süper Kupa sevinci yaşamakta olan Alper bu sezon başında takımıyla vedalaştı.Bu arada Göztepe gençlerinden Serkan Bakan'la da yollarını ayırdı. Serkan'ın 3. Lig ekibi Edirnespor'la anlaştığı açıklandı.Meritroyalbet