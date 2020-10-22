Özel Psikolog

Psikolojik destek, herkesin hayatının bir evresinde ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Piyasada devlet hastanelerinde ya da özel psikolojik danışmanlık kliniklerinde hizmet veren pek çok psikolog bulunmaktadır. Her psikolog aynı kalitede olmaz. İzmir'de ikamet ediyorsanız psikolog İzmir için bu danışmanlığı mutlaka tercih etmelisiniz.

Hizmetler Nelerdir?

İzmir psikolog Psikolojik danışmanlık firması sizin için son derece faydalı olabilecek hizmetler sunmaktadır.

Bu hizmetlerin arasında ise şunlar bulunmaktadır;

Çocuk ve ergen terapisi

Aile terapisi

Cinsel terapi

Bunlar firmanın size sunmakta olduğu hizmetlerdir. Dilerseniz çocuklarınızla birlikte de gelebilirsiniz. Böylece her şey daha net ifade edilebilir.

Çocuk Ve Ergen Terapisi

İzmir psikolog tavsiye Çocuklar ve ergenlerin çok zorlu ve destek almaları gereken süreçler olabilir. Bu sorunlar sürekli öfke hali, gerginlik, uyku sorunları, yeme bozuklukları ve öz güven sorunları ile ilgili problemler olabilir. Çocuklarınızda böyle şeyler görürseniz firmaya başvurabilirsiniz.

Aile Terapisi

Aile içi şiddetli geçimsizlik, sürekli kavga ve tartışma içerisinde olmak, sürekli öfkelenmek ve hakaretler etmek gibi ciddi boyuta varan sorunlarla karşılaşıyorsanız, aile terapisine kesinlikle gitmelisiniz. Bu tarz sorunlarınızı ciddiye almazsanız, ileride çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Cinsel Terapi

Cinsel yaşamla ilgili pek çok uyumsuzluk yaşanabilir. Genelde cahillikten ve öz güvensizlikten kaynaklanan problemler vardır. Bunların haricinde dürtüleri kontrol altına alabilme gibi önemli şeyler için de bu danışmanlık firmasını tercih etmelisiniz.

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