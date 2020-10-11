Forex Akademi Sahibi Mithat Tuncel'in Hazırladığı Mentörlük Eğitimi Gündem Oldu

Günümüzde yatırım yaparak para kazanmak kolay gibi görülen, ancak en zor meselelerden bir tanesi olan konulardan bir tanesi olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni ise eğitim almadan, bilgisiz bir şekilde yapılan yatırımlarda hemen hemen asla kazanma şansının bulunmaması ve büyük miktarlarda para kaybetmenin olası olmasıyla açıklanıyor. Bu konuda yatırım yapmak isteyen kişilerin ne yapması gerektiği uzmanlara sorulduğunda, hepsinin cevabı da aynı oluyor: eğitim ve destek almak.

Forex, bu yatırımların en çok yapıldığı sistemlerden bir tanesi oluyor. Yatırım yapmayan kişilerin, paralarını harcamadan önce eğitim alması önemli olduğu için pek çok kişi farklı yerlerden destek almaya çalışıyor. Bu konuda yatırım yaparak kaybeden kişiler de sıklıkla ne yaparak kazanmasını öğrenmek istediği için çeşitli yollar araştırıyor. Bu konuda her geçen gün trendlerden bir tanesi de TMT Forex akademi tercihi oluyor. Bunun nedenlerine bakıldığında, akademinin oluşturduğu politikada bu rahatlıkla anlaşılıyor: “Forex ile herkesin kazanmaya başlaması.” Bu konuda katılımcılara destek vermekte olan mentorler, en çok ön plana çıkan kişiler oluyor. Burada herkes mentorların ne yaptığını merak ediyor.

TMT Forex Akademi Mentorluk

İngilizce’den dilimize girmiş olan mentorluk, İngilizce’ de “danışmanlık” anlamını taşıyor. Buradan da görüldüğü gibi TMT Forex Akademi bünyesinde, hizmet vermekte olan mentorlar, başta Mithat Tuncel olmak üzere Forex ile kazanmak isteyenlere yönelik danışmanlık yapıyor. Peki, bu danışmanlık konuları neler oluyor?

Forex ile yatırım yapmak isteyenlerin karşısına pek çok finansal kavram ve durum çıkıyor. Ülkemizde pek çok kişi bir şeyi bilmeden yapmanın bazı sonuçlara yol açacağının farkında olduğu için, bir danışmana ihtiyaç duyuyor. Burada devreye girmekte olan mentorlar, kişilere Forex hakkında yapması gerekenleri, sistemin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, finansal kavramları, yatırımın nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini ve yatırımların hangi durumlarda çekilmesinin gerekli olduğu konularında desteklerler veriyor.

Buradan da anlaşılacağı üzere TMT Forex Akademi mentorları ve Mithat Tuncel, aslında oldukça ağır bir yükü üstleniyor. Buna karşılık mentorların işlerinde iyi olduğu, hızlıca anlaşılıyor. Zira yapılan anketlerde, TMT Forex Akademiyle kazananların sayısı oldukça yüksek oluyor.