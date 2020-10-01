Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı

Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik patronu Stjepan Tomas, "Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz." Bahigo giriş

dedi.Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yapmış olduğu açıklamada, Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunu ifade etti.Kendileri için zor bir maç yapma dile getiren Tomas, "Kasımpaşa çok iyi futbol oynuyor. İlk maç kaybettiler. Bizim maça ise Ama biz, Kasımpaşa'yı analiz ettik.Takım olarak antrenmanlarda çok iyi çalışmak Ligin ikinci haftasında oynayacağımız Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.Tomas, transfer çalışmalarının devam ettiği belirterek, "1-2 gün içinde transfer olacak. bir orta, bir de ikinci forvet tarzı bir oyuncu alacağız. "şeklinde konuştu.Hakem bilgi değinen Tomas," Pandemi dolayısı ile belki hakem saha performansı düştü. Uzun zamandır maç yönetmediler. Ama çok dikkatli olsunlar. Çünkü biz burda çalışmak çok emek harcıyoruz. Bu tür hatalar maçı etkiliyor. "Diye konuştu.Tomas, bir gazetecinin" Vedat Muric İtalya'da başarılı olabilir mi? "Sorusuna ise" Vedat Muric'i Okan Buruk hoca ile burda türünü tanıyoruz. Vedat bayağı üstüne koydu. İtalya Ligi için bence hazır. Bu sene iyi olursa 18-20 gol atar. "Cevabını verdi. Ama çok dikkatli olsunlar. Çünkü biz burda çalışmak çok emek harcıyoruz. Bu tür hatalar maçı etkiliyor. "Diye konuştu.Tomas, bir gazetecinin" Vedat Muric İtalya'da başarılı olabilir mi? "Sorusuna ise" Vedat Muric'i Okan Buruk hoca ile burda türünü tanıyoruz. Vedat bayağı üstüne koydu. İtalya Ligi için bence hazır. Bu sene iyi olursa 18-20 gol atar. "Cevabını verdi. Ama çok dikkatli olsunlar. Çünkü biz burda çalışmak çok emek harcıyoruz. Bu tür hatalar maçı etkiliyor. "Diye konuştu.Tomas, bir gazetecinin" Vedat Muric İtalya'da başarılı olabilir mi? "Sorusuna ise" Vedat Muric'i Okan Buruk hoca ile burda türünü tanıyoruz. Vedat bayağı üstüne koydu. İtalya Ligi için bence hazır. Bu sene iyi olursa 18-20 gol atar. "Cevabını verdi. Bahigo giriş