Kitti Ve Atkı

1998 yılında kurulan ve çocukların adına yaptığım üretimler ile ilk sıralarda yer alan markalardandır. Çocuklar için aksesuar ürünleri üretilmektedir. Kız ve erkek çocukları için ürünler bulmak mümkündür. Kendine has tasarımları ve şık ürünler hem çocuklar hem ailelerce beğeni toplamaktadır. 15 yaş grubuna kadar ürünler web sayfası üzerinden incelenebilir. Logosu bir marka haline gelmiş güven kazanmıştır. 2003 yılında marka tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Markanın gördü talep firma olarak onur ve gurur veren bir durum yaratmaktadır. Ürünler ihraç edildiği diğer ülkeler tarafından da beğenilmektedir. Ulusal anlamda kullanılan aksesuar ürünleri farklı tasarımlar ile kullanıcıları beklemektedir. Uzman ekipler doğrultusunda temiz ve titiz olarak yürütülen çalışmalar yönetim açısından da kusursuz olarak çalışmaktadır. Sunulan ürün yelpazesi daima modaya ve taleplere uygun olarak üretilmektedir. Mağazalarda vitrinleri süslemektedir.

İhraç edilen ürünler ve hizmet kalitesi markanın saygınlığını arttıran etken olmuştur. Ülke ekonomisine sağlanan katkı ve istihdam yaratımı firma misyonunu temsil etmektedir. Sektörün parmak ile gösterilen firması olmak ve bayrağı yukarıda tutmak ise firma vizyonunu yansıtmaktadır. Çocuklar için en iyisini düşünen firma aileler açısından güven kazanmaktadır.

Firma Ürünleri Hakkında

Firma eşsiz ürünlerini yaz ve kış ay koleksiyonu olarak sınıflandırmaktadır. Zevklere göre tercih edilecek ürünler mağaza ve online mağaza üzerinden incelenebilmektedir.

Yaz Ürünleri: Fötr, hasır, şort, deniz şortu, plaj havlusu, plaj çantası, şapka, maksi ve kasket kış ürünleridir.

Kış Ürünleri: Kaşkol, toptan atkı, bere, eldiven, kulaklık, maske, şal kış ürünleri olarak yer almaktadır.

Atkı Üretimi Hakkında

Firma üretiminde olan ürünler farklı tasarımlar ile uygulanmaktadır. Firma toptan atkı üretimi ile müşteriler için yelpaze oluşturmaktadır. Atkılar kış aylarında fazlaca ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer almaktadır. Türkiye içerisinde hemen her bölgede kış aylarında aranan bir üründür. Atkı, eldiven ve bere gibi takım halinde kombin uygulanmış ürünler web sitesinden incelenebilir. Web sitesi üzerinden toptan atkı siparişlerine uygun çeşitler alıcılarını beklemektedir.

Kız ve erkek çocuk seçenekleri ile ihtiyaçları karşılamaktadır. Atkı ve boyunluk ürünü çok soğuk bölgeler için birlikte tercih edilebilmektedir.