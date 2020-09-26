Haber ve dergi endüstrilerinin çoğu, çevrimiçi haber portalı hizmetleri geliştirip tasarlayarak ve e-makaleler sunarak çevrimiçi hale geliyor. Gelecekte, teknoloji süper bir hızda büyürken, güçlü bir çevrimiçi varlık olmadan gazete ve dergiler kesinlikle var olmak için mücadele edecekler. En iyi yol zamanla değişmek ve değişime ayak uydurmaktır. Sadece haber ve dergi endüstrisi değil aynı zamanda kişisel haber siteleri de bu endüstrinin içinde kendilerine yer bulabilmek adına çaba sarf ediyor ve gelişiyor. Başlı başına bir sektör haline gelen kişisel haber siteleri de kendi aralarındaki bu rekabette var olma savaşı veriyor. Eğer sizin de böyle bir isteğiniz varsa ve internet yayıncılığı için bir heyecan duyuyorsanız makalemizi okumaya devam edin.

İnternet Haber Yayıncılığı İçin Doğru Adres

Bir haber portalı web sitesi geliştirerek çok fazla harcama yapmadan güçlü bir çevrimiçi varlık yaratabilirsiniz. Haber web sitesi geliştirme ve tasarımı, basit adımlarla kolayca yapabileceğiniz için karmaşık bir süreç değildir. Ancak doğru yazılım ve doğru yazılımcılarla çalışmak çok önemlidir.

SNC Yazılım bu süreçte size destek olabilmek adına Nokta-Premium Wordpress Haber temasını geliştirmiştir. Wordpress haber teması kolay kullanımı ve mobil uyumlu olması ile dikkat çekmektedir. Yerel veya ulusal haber içeriklerinizi hızlı ve kolay bir biçimde yayınlamak ayrıca Google Adsense gibi çeşitli reklam kaynaklarından gelir elde etmek istiyorsanız mutlaka denemelisiniz.

Wordpress haber teması size farklılık katacak ve aynı zamanda daha çok tercih edilen, okunan bir haber sitesi olmanızı sağlayacaktır. Sınırsız renk seçeneği ile özelleştirilebilen tema, tek domain ile ömürlük kullanıma sahip olup, aynı zamanda SNC Yazılım güvencesiyle ücretsiz olarak güncellenmektedir. Kolay yönetim paneli sayesinde site üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapıp, canlı ön izleyebilirsiniz. Linux Hosting, Php 7.x, ionCube güncel sürüm hosting sistemleriyle uyumlu olan Wordpress haber teması kurulumu da oldukça basittir. Ancak yine de SNC Yazılımın profesyonel ekibi ile temasa geçip destek alabilirsiniz. Siz de kısa sürede SNC Yazılım’ın Nokta-Premium Wordpress Haber Teması ile haber dünyasına adım atabilir, bu sektörde bende varım diyebilirsiniz.