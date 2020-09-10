Günümüzde pek çok faaliyet artık internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tüm hayatımızı yöneten bir teknolojik alan olarak kabul edilen internet günlük hayatta izlemiş olduğumuz dizilere de farklılık getirmiştir. Artık herhangi bir televizyona sabit kalarak televizyon dizisi, filmi izlemek durumunda kalınmamaktadır.

Belirli şirketlerin kendi ürettikleri dizi ya da film izleme kanalları sayesinde günümüzde daha farklı bir sektör alanı oluşmuştur.

Netflix isteyen her kişinin kaydolarak giriş yapıp dizi ya da film izleyebilecekleri bir alandır. İlk çıkış yaptığında DVD satışı ya da kiralaması yapılabilecek bir alan olarak düşünülmüştür. Ardından bambaşka bir ivme kazanan netflix Özellikle 2007 yılına gelindiğinde kendi sistemi içerisinden film izleyebilme olanağı sunmaya başlamıştır.

Netflix Kuruluşu

Yayın akışını internet aracılığı ile gerçekleştiren Netflix 1997 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kurulmuştur. Kurucuları olarak Red Hastings belki de şu anki büyüme hızına erişebileceğini o gün hayalinden bile geçirmemiştir. Netflix 2012 yılına gelindiğinde artık televizyon dizilerine de farklı bir çağ açmıştır. Sadece televizyonda bulunan dizileri istenen saat ve vakitte izleyebilme olanağı sunmaz. Bunun dışında kendi içerisinde farklı dizi ve film yapımları sunmaya başlamıştır. Kendi sektör içerisindeki yönetmen ve oyuncu kadrosu ile oluşturmuş olduğu özel dizilerden kaynaklı olarak belirli bir ücret talebinde bulunmaya başlamıştır. Ücretli bir platform olarak sonrasında yayın hayatına devam eden Netflix, 2016 yılındaki rakamlara bakıldığında yaklaşık olarak 126 orijinal diziyi ve çok sayıda filmi barındırdığı görülür.

Netflix İçerikleri

Netflix bünyesinde yerli ve yabancı çeşitli dizi ve filme yer vermektedir. Üyelik kaydınızı oluşturduğunuzda istediğiniz üç farklı paketten birini tercih ederek ona göre bir hizmet alabilmektesiniz. HD yayın sistemi ile bir yayıncılık anlayışı izleyen netflix üyeliği oluşturduğunuzda aylık olarak ödeme yapmak durumundasınız. Netflix satın alındıktan sonra izleyebilmek için PlayStation 3, 4, One 360 Xbox, Blue Ray oynatıcı, Apple TV, Chromecast ya da Smart TV'ye sahip olmanız gerekmektedir. Bunun dışında Netflix; iOS ve Android cihaz ve tabletleri de uyumlu bir şekilde üretilmiştir.

Netflix İlk Ay Ücretsiz mi?

Netflix ilk defa kayıt olacak kişilere sağlanan en önemli kolaylıklardan birisi test etmenizi sağlayabilecek bir aylık süreçti. Kaydolmanızın ardından sonraki 1 ay ücretsiz olarak bu platformdan yararlanabilir, memnun kalmazsanız kaydınızı iptal edebilirsiniz.

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Netflix'e kayıt olduktan sonra sisteme giriş yaparak kendinize ait profiliniz oluşturabilir.

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Profilinizde izleme listenizi ya da izlemeye devam ettiğiniz dizi listesini oluşturabilirsiniz.

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Kendinize özel kişisel alan oluşturabileceğiniz bir yapıya da sahiptir.

Dizilerde altyazı izleme seçeneği Türkçe izleme seçeneği bulunmaktadır. Yalnızca dizi değil film ve belgeseller de bünyesinde bulunur.

Başlangıç paketi olarak satın alındığında Netflix aylık olarak 15.99 TL'ye satın alınabilmektedir.