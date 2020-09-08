İndesit Servis hizmetleri dâhilinde beyaz eşyalarınızda meydana gelebilecek arızalar veya parça değişimi gerektirecek sorunlarınızın çözümünde firmamızı arayarak en uygun fiyat seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Firmamız uzun yıllardır İstanbul’ve Kocaeli nin birçok semtinde hizmet veren uzman kadrolardan meydana gelmektedir.

İndesit Servisi 444 86 37 İLETİŞİM MERKEZİ

İndesit Geniş servis ağıyla verdiğimiz hizmetlerde, müşteri memnuniyeti ilkesi en önemli özelliğimizdir. Ev veya işyerlerinizde kullandığınız beyaz eşyalarınızda meydana gelebilecek arıza halleri durumunda servisimizi arayarak, en kısa süre içerisinde mağduriyetinizi giderebilirsiniz. Firmamız arızalar dışında montaj, bakım, onarım ve parça temini konusunda da hizmetinizdedir.

İndesit Ankastre Servis

Evlerde yaşam konforu sağlayan İndesit eşyaların uzun süre işlevsiz kalması, normal yaşamı oldukça kötü yönde etkilemektedir. Bunun bilincinde olan uzman personelimiz, her zaman müşteri menfaatini gözeterek sorunların çözümünde garantili yöntemler kullanmaktadır.

İndesit Beyaz eşyalarınızla ilgili tüm sorunlarınızda firmamızın iletişim hatlarından bize ulaşabilir, arıza, bakım, onarım ve parça değişimi taleplerinizi iletebilirsiniz. Sadece bir tek telefonla en kısa sürede ve en uygun fiyatlarla sağlayacağınız servis hizmetleri ile tüm sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz.

İndesit Son Teknoloji Ürünlere Teknik Servis Hizmeti

Bakım Onarım Çağrı Merkezi Evinizde’ki Beyaz Eşya, Kombi, Klima, Ankastre Mutfak, Ocak, Fırın, Davlumbaz, Mikro Dalga Fırın arızalarında çağrı merkezimiz siz değerli müşterilerinin hizmetindedir. Uzman gezici ekiplerimiz sayesinde sizlere online destek vererek ister cihazlarınızı evinizde ister teknik servisimizde sorunlarını çözerek, gerekli testlerden geçtikten sonra sorunsuz olarak teslim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Profesyonel Ekibimiz ile hizmetinizdeyiz. Bizi Arayıp Beyaz Eşyalarınız ile alakalı destek alabilirsiniz.

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