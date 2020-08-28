Kalsiyum tozu MÖ 2500 yılında fırın yapımında, MÖ 7000 yılında heykellerde sıva materyali ve Gize Piramitlerinde kireç kaynağı olarak kullanılmaktaydı.

Kalsiyum Tozu Önemi

17. yy dan itibaren kimyasal yapısı çözülen kalsiyum tozu günümüzde sağlık alanında her an ihtiyaç duyulan bir mineral kaynağıdır. İnsan vücudunda en fazla bulunan mineral olan kalsiyum anatomi de dahi hayati bir önem arz etmektedir. Bunun nedeni ihtiyaç duyduğumuz günlük miktarın dışarıdan alınmaması halinde kemiklerimizden temin edilmesidir. Kalsiyum deposu iken giderek zayıflayan kemikler çocukları raşitizm, yetişkinleri osteoporoz açısından riskli hale getirmektedir.

Yeşil ve koyu yeşil yapraklı sebzeler, kara lahana, soya, süt ve süt ürünleri, balık, yumurta, tavuk, mercimek, pirinç, fasulye ve fındık gibi gıda maddelerinin tüketilmesi ve kalsiyum tozu takviyesi ile günlük gereken miktar vücuda alınabilmektedir. Böylece sağlam ve güçlü bir iskelet sistemine sahip olunmaktadır. Kalp kası dahil olmak üzere tüm kas ve sinir sisteminin sağlığı, diş ve kemiklerin güçlü olması ve kanın gerektiği oranda pıhtılaşması sağlanmaktadır.

Enzim ve hormonların salgılanması, damarların uygun genişlikte olması gibi oldukça mühim görevleri olan mineral özellikle spor aktiviteleri ve düzenli egzersiz yapan insanlar tarafından kalsiyum tozu olarak alınmaktadır. Vücuda emilimi D vitamini desteğiyle gerçekleşen kalsiyum tozu Tiens tarafından sağlanan takviye gıdalar arasında bulunmaktadır. Öyle ki emilimi yüksek kalsiyum tozu ve fosfor takviyesi sağlayan D vitamini kaynağı sindirim enzim faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır.

Kalsiyum Tozu ve Tiens

Birbirileriyle sinerji nitelik taşıyan A, C ve D vitaminleri insan bünyesinin bilişsel ve fizyolojik fonksiyonlarını desteklemektedir. Tiens Nutrient Super Calcium Powder (Tiens Süper Besin Kalsiyum Tozu) sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve fosfor minerali ihtiyacı karşılanmakta ve öncelikle kemik hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlık önlenmektedir.