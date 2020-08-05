İş Sağlığına Uygun Ortam Ölçümleri

Özellikle fabrikaların üretim alanlarının bir hayli gürültü olmasından dolayı, bu hem çalışanların istedikleri rahatlıkla çalışamıyor olmaları ve hemde bu durumun iş sağlığı ve güvenliğine de uygun olmaması nedeni ile doğru bir şekilde ortam ölçümleri yapılması gerekmektedir. Belirli bir desibelden sonra çalışanların duyma yetilerini kaybetmeleri ve tabii ki bu sesin aslında her ortamda bulunuyor olmasından dolayı, öncelikler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak işyeri ortam ölçümleri ile birlikte, toz için veya aydınlatma ile ısı için dahi gerekli testlerin yapıldığını hatırlatalım. Bu gibi testlerin zaruri olarak düzenli bir şekilde yapılmaları gerekmektedir. Yapılacak olan bu testlerin, periyodik kontrol ekipleri tarafından yapılıyor olmasından dolayı, elinizde böylelikle belgede olmuş olacak ve her türlü yasal veya belgesel denetlemelerde bunları kullanabileceksiniz. İşte bu gibi ölçümleri yapan www.prosafety.com.tr kurumu sayesinde, resmi olarak istediğiniz gibi ortam ölçümleri yaptırabileceksiniz.

Ortam Ölçümlerini Düzenli Yaptırın

Yasalara göre işletmelerin ortam ölçümleri yaptırmalarının mecburi olması ve bunu da yetkili işyeri ortam ölçümleri yapan firmalar tarafından yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca iso belgesi, brc gibi çeşitli sistemler için de bu tür ölçümlerin düzenli olarak yapılması ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu sayede çok daha rahat bir şekilde işletmeniz de güveni elde edebilecek ve tabii ki periyodik kontrol yaptırarak, işletmenizi yasalara uygun hale getireceğiniz gibi, ayrıca çalışanlarınızın da rahat etmesini sağlamış olacaksınız. Böylelikle oluşabilecek gürültü sorunlarına karşın, gerekli tedbirleri de almaya başlamış olacaksınız.

İşyeri İçin Ortam Ölçümleri

Çalışma ortamınızda eğer seste fazlalık varsa, ilk olarak yapılması gereken hava hatlarına susturucular takılması ve motorların rektefiye edilmesi olacaktır. Böylelikle rahat bir şekilde ortamda ki ses desibelini düşürebilecek ve yasal ses yoğunluğuna getirmiş olacaksınız. Düzenli bir şekilde periyodik kontrol yaptırmak için, artık en iyi şekilde hizmet alabileceğiniz işyeri ortam ölçümleri yapan firma sayesinde istediğiniz gibi iş sağlığına uygun çalışma ortamı elde etmiş olacaksınız. Mühendisler ve üstün teknoloji cihazlar ile yapılan ve etkin bir şekilde kontrol merkezlerinin oluşturulmasının ardından ortam ölçümleri yapılıyor olmasından dolayı, artık en iyi şekilde işlerinizi halledebilecek ve ölçümlerinizi doğru bir şekilde yapmış olacaksınız.