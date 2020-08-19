Hibiskür Resmi Satış Sitesi!

Gelişen ve değişen dünya düzeni içinde teknolojik yenilikler sayesinde bazı alışkanlıklarımız da şekil hibiskür değiştirmiştir. Bunların en başında ise alış veriş gelmektedir. Alış veriş yaparken mağazalar arasında dolaşarak tüm günümüzü harcadığımız ve yorulduğumuz günler geride kaldı. Artık oturduğumuz yerden internet kolaylığını kullanarak istediğimiz ürüne ulaşabilmekte ve yine dilediğimiz sayıda talep edebilmekteyiz. Bu işlemleri yaparken ise dikkat edeceğimiz konu resmi satış sitelerini seçmektir. Böylece güvenli ve kaliteli hizmet alabiliriz. Sitemizde de üstün hizmet anlayışı bulunmakta ve müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.

Sipariş Bilgileri Güncelleme

Resmi satış sitemizden ürün ve ya ürünler için sipariş oluşturarak başlattığınız alış verişiniz keyifli bir deneyim olarak tamamlanmaktadır. Adınız, soyadınız, adresiniz kişisel iletişim bilgileri olarak ilgili alanlara doldurulmaktadır. Gönderimi yapacak olan yani ürün paketinizi size getirecek olan kargo firmasını ve ödemeyi ne şekilde yapacağınız bilgisini de bu formda belirtebilirsiniz. Bu veriler ile ilgili değişiklik ve güncelleme yapmak isterseniz de müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Online Ödeme İşlemleri

Kaç adet ürün satın alacaksanız buna uygun olarak bir ödeme yapmanız gerekmektedir. Ödeyeceğiniz tutarı EFT ve ya havale kanallarını kullanarak internet üzerinden ödeyebileceğiniz gibi kargo teslimatı yapılırken de gerçekleştirebilirsiniz. Tamamen kendi ödeme kolaylığınıza göre şekillenebilmektedir.

Ürün Muhteviyatı

Bitkisel muhteviyat maydanoz, fulya çiçeği, enginar çiçeği, acı çehre tohumu, hibisküs çiçeği özü biberiye C vitamini, anti oksidan olarak bilinmektedir.

Kullanım Talimatı

Kolay kullanımlı ürün sabah ve akşam yemeklerinden önce hazırlanabilmektedir. Su ve ya yoğurdun içine karıştırarak hazırlanıp tüketilebilmektedir. Tavsiye edilen miktar ve zamanlarda kullanmaya dikkat ediniz. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

Kargo Gönderimi

Paketiniz sipariş verdiğiniz aynı gün hazırlanır ve PTT Kargo, MNG Kargo ya da Aras Kargo güvencesi ile en geç iki iş günü sonunda elinizde olur.

Kampanyalı Fiyatlar

Devam eden kampanyamıza göre 30 günlük ürün hibiskür nedir 99 tl + 10 tl kargo ücreti, 60 günlük ürün 189 tl + ücretsiz kargo, 90 günlük ürün 259 tl + ücretsiz kargodur.