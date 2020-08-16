Bomb Size Serum Satın Alırken İzlenecek Adımlar

Günlerdir bu ürün ile ilgili yazı, reklam ve ya görseller ile ilgili internet paylaşımları bomb size serumu görüyor olabilirsiniz. İçinde bulunan bileşenler, nasıl ve ne zaman kullanılacağı ile ilgili bilgiler, ürünü deneyip kullananların yorumları gibi açıklamaları okuduktan sonra satın almak için internet sitesi arayışına girebilirsiniz. Öncelikle resmi satış sitesi olmasına özen gösteriniz. Sitenin satış politikası, ürün fiyat listesi size uygun ise kısa sürede sipariş verebilirsiniz. Resmi satış sitemizde sırasıyla ürün talep formu hazırlama, kargo gönderimi, teslimat ve ödeme ile alışverişiniz gerçekleşmektedir.

Kargo ve Gönderim

Sipariş formunuzu hazırlarken sipariş paketinizi taşıyıp ayağınıza kadar getirecek olan şirket için karar verebilirsiniz. PTT Kargo, MNG Kargo ve ya Aras Kargo tercihinize göre paketiniz bir ile iki iş günü arasında vermiş olduğunuz adrese getirilmektedir. Paketiniz güler yüzlü kargo çalışanı tarafından sadece size teslim edilir. Pazar günü iş günü olarak sayılmamaktadır. Adres olarak ev ve ya iş yerinizi tercih edebilirsiniz.

Teslimat ve Ödeme

Paketiniz sipariş formunda belirttiğiniz sayıda orijinal olarak temin edilir ve paketleme servisinde itina ile hazırlanır. Teslimatınız gerçekleşirken ödeme yapabilme alternatifiniz vardır. Bu sistem kapıda ödeme yöntemidir. Gelen kargo görevlisinin yanında bulunan pos cihazı ile kredi kartınıza ödeme yapabileceğiniz gibi nakit para ile satın alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Havale ve ya EFT ise online seçenekler arasındadır.

İçindekiler Nelerdir?

Ürün elde edilirken bitki ve bitki özleri kullanılmıştır.

Kullanım Talimatı

Uygulayacağınız bölgeye yavaş ve nazik hareketlerle masaj yaparak sürebilirsiniz. 12 adet ve 5 ml olarak ulaşmaktadır.

Kampanyalı Fiyatlar

1 kutu bombsize serumu ( 1 * 12 adet ) 89 tl + 10 tl kargo ücreti, 2 kutu Bomb Size Serum ( 2 * 12 adet ) 159 tl + ücretsiz kargo, 3 kutu Bomb Size Serum ( 3 * 12 adet ) 199 tl + ücretsiz kargo, 4 kutu Bomb Size Serum ( 4 * 12 adet ) 249 tl + ücretsiz kargodur.