Çok çeşitli zeytin türü bulunur ve bu zeytinlerin lezzetleriyle, birlikte, kullanım ömürleri ve saklama koşulları değişiklik gösterir. Tuz zeytin yapımında önemli rol oynayan bir maddedir ve aynı zamanda zeytinlerin bozulmadan daha uzun bir süre korunmasında da etkin bir role sahiptir. Bilindiği gibi salamura yöntem ve tuz pek çok gıda maddesinin uzun süre bozulmadan korunmasında da kullanılır. Ancak tuzsuz zeytinlerde, tuzun hiç veya az kullanılmış olması, aynı zamanda saklama koşulları sırasında da tuza başvurulmamasına neden olur. Saklama süresinin uzatılması için tuz kullanımı aynı zamanda zeytinin tuz oranını da arttıracak ve tuzsuz zeytinin üretiliş amacına aykırı olacaktır. Hemen tüm zeytinlerin saklama koşullarının sağlanması ve süresinin uzaması için başvurulan yöntemlerde tuz yine başlıca önemli roldedir. Bu sebeple Tuzsuz zeytin nasıl saklanır? Sorusu da sıklıkla sorulan bir sorudur.

Tuzsuz Zeytinin Saklanması

Tuzsuz zeytin nasıl saklanır? Diye sorulduğunda, akla ilk olarak diğer zeytin türlerinin de kullanım süresini uzatabilmek ve taze kalmasını sağlamak için başvurulan yöntemler gelir. Ancak her zeytin çeşidinin saklama koşulları farklıdır. Örneğin yeşil zeytini uzun süre sağlıklı bir şekilde tüketebilmek için, bir kavanozun içerisine koymanız gerekir. Ardından bu kavanoza bir miktar tuz ilavesi ve zeytinyağı dökülmesi gerekir. Son olarak bir veya birkaç dilim limonda kavanoza yerleştirilerek ağzı sıkıca kapatılır. İhtiyaç anında ve ihtiyacınız kadar içerisinden alarak kapağını yeniden kapatabilirsiniz. Bu yöntemle yeşil zeytinin saklama süresini oldukça uzatabilirsiniz.

Tuzsuz zeytin nasıl saklanır? Sorusu ise aynı yöntemle karşılık bulmaz. Tuzsuz zeytinlerin serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi önemlidir. Plastik şişeler iyi bir koruyucu unsurdur. Bununa birlikte cam kavanozlarda da saklayabilirsiniz. Saklama sırasında az miktarda bitkisel ve zeytinyağı olmayan bir yağın kavanozun içerisine konulması tavsiye edilir. Zeytinyağı özellikle siyah zeytinlerde yumuşatma ve lezzet değiştirme etkisi oluşturur. Bu sebeple ayçiçeği ya da mısır yağı gibi başka bir bitkisel yağ kullanılmalıdır. Zaman zaman kavanozun ters çevrilerek, dipte biriken yağın zeytinlerin tamamına ulaşması sağlanmalıdır. Bu yöntem, tuzsuz zeytin türlerinin saklama süresini ve küflenmeden kullanılma süresini oldukça arttıran önemli bir yöntemdir.