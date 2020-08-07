Yurtiçi Kargo Takip

İnternet üzerinden alışveriş yapıldığında ürünlerin bizlere teslim sürecini gerçekleştiren ara elemanlar kargolar firmalarıdır. Kargo şirketleri Türkiye üzerinden hergün çok sayıda kişinin kargosunu ellerine ulaştırmak için çalışmaktadır.

Türkiye üzerinden kargo işlemleri gerçekleştirilirken belli başlı birkaç firma ön plana çıkarır. Bu firmalar kaliteli ve hızlı hizmetleri için daha yoğun bir şekilde siparişlerde tercih edilmektedir.

Yurtiçi kargo 1982 yılından beri Türkiye'de yurtiçi taşıma faaliyeti gerçekleştiren kargo şirketlerindendir. Kargo şirketleri içerisinde en eski ve ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Yurtiçi Kargo ile Ürüne Ulaşma Seçenekleri Nelerdir?

Yurtiçi kargo aracılığı ile almış olduğunuz ürünü internet üzerinden takip işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz kendi sitesi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bunun dışında yurtiçi kargo çağrı merkezlerini arayarak ürününüz hakkında çeşitli bilgileri edinebilmektesiniz. Yurtiçi kargo mobil olarak geliştirilmiş olduğu uygulama üzerinden çeşitli kargolarınızı sorgulayabileceksiniz ve takibinde bulunacağınız bir alan sunmaktadır.

İnternet üzerindeki seçenekleri tercih etmek istemeyen kişiler kargo sorgulamasını yapabilmek ve kargolarını alabilmek için Yurtiçi Kargo'nun Türkiye'nin belirli alanlarında dağıtılmış şubelerine ya da ana şubesinde gelerek temin edebilmektedirlerdir.

İnternet Üzerinden Yurtiçi Kargo Sorgulama Nasıl Yapılır?

Almış olduğunuz ürünün üzerinden birkaç gün geçtiği halde bilgi sahibi olamadığıysanız kargonuza ait saat, gün ve çıkış birimine varıncaya kadar tüm aşamalarını detaylı görebileceğiniz sorgulama alanı bulunmaktadır.

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İnternet üzerinden yurtiçi kargo'nun takip işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz sitesine giriş yapın.

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Ardından site içerisinde size sunulan sorgulama ekranı içerisinden “gönderi sorgulama” kısmına tıklayın.

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Karşınıza gelen kutucuğa kargonuzu ait verilmiş olan takip numaranızı yapıştırın.

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“Sorgula” butonuna tıkladığınızda gönderinize dair adım adım yolculuk aşamaları sizlere sunulacaktır.

Yurtiçi kargo ürününüz kargoya verildiğinde ve size ulaşma aşamasına gelip kurye dağıtıma çıktığında; telefonunuza sms ile mesaj bildiriminde bulunur. Daha detaylı bilgilendirme için yurtiçi kargo sorgulama sayfasına giriş yapmamız gerekir. Buradan kargonuzun hangi şubede bulunduğunu görebilirsiniz.

Yurtiçi kargo sitesi içerisinde sunmuş olduğu “canlı hizmet” sayfası ile kargonuza dair merak ettiğiniz soruları sorabileceğiniz destek hizmeti de vermektedir.

Telefon Üzerinden Kargo Sorgulama

Yurtiçi kargo üzerinden satın almış olduğunuz ürünü yurtiçi kargo'nun müşteri hizmetlerini arayarak sorgulayabilirsiniz. Yurtiçi kargo'nun anlaşmada bulunduğu firmalardan almış olduğunuz ürün hakkında bilgi alabilmek için sizlerden kargo takip numaranız istenecektir.

Müşteri temsilcisi tüm soruları ve sorunlarınıza yanıt verebilmektedir. Yurtiçi kargo takip telefonu 444 99 99 numarası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo'nun şubelerine gelerek de kargonuz hakkında sorgulama yapıp bilgi alabilirsiniz.