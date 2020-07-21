Pastebin Nedir?

Günümüzde özellikle programcılar birbirleriyle iletişim kurabilmek için kod atmaları gerekebilir. Programcılar bunun için Pastebin sistemine sahip olan kod yapıştır platformları üzerinden işlemlerini yürütebilmektedir. Özellikle bu siteyle birlikte kişiler birbirleriyle kod paylaşımı yapabilmektedir. sisteme dahil olan kişilere sunulan avantajlı hizmetler sayesinde kaliteli kod paylaşımı yapılabilmektedir. Günümüzde programlama mesleği popüler bir meslektir. Özellikle yapay zekanın yaygın bir şekilde kullanılması ve teknolojinin kendini aşmasıyla birlikte bu mesleğin gelişimini gözler önüne seriyor. Kullanıcılar dosyalarla uğraşmak istemek yerine bu alanda çalıştığı kodu arkadaşına göndermek isteyebiliyor. Kullanıcıların bunu yapabilmesi için yalnızca kod yapıştır sistemine dahil olması yeterlidir. Çeşitli internet siteleri üzerinden bu hizmeti alabileceğiniz gibi kod yapıştır sitesinden bu hizmeti alabilmeniz mümkündür. Arkadaşlarınıza kolay bir şekilde kod göndermek ve oluşturulan kodu karşı tarafa paylaşmak için bu sistem kullanılabilir.

Pastebin Amacı

Günümüzde Pastebin hizmetinin yasaklanmasıyla birlikte bu alanda bazı platformlar üzerinden işlem yapabilmek mümkün hale gelmiştir. Kodu paylaşan kişiler kimlerin bu kodu görebileceğini belirleyebilir. Kod yapıştır platformu üzerinden yaptığınız işlemler sizlere birçok avantaj sağlar. Bu avantajlardan birisi kodların renkli desteğe sahip olmasıdır. Kodların kaliteli bir tasarımla birlikte görünmesini isteyen kullanıcılar bu platformda bu durumu gerçeğe dönüştürebilir. Kod paylaşırken ziyaretçilere karşı gizleyebilir ve bazı üyelere açma özelliğini yapabilirsiniz. Bu hizmetin yasaklanmasının ardından açılan internet sitelerinde ortaya çıkan özellikler kullanıcıların işine yaramaktadır. Sistemde yer alan özellikler şu şekilde sıralanabilir;

Renkli Kod Paylaşımı

Güvenlik Sistemi

Paylaşımı Özelleştirme

Şifreleme

Son paylaşımları inceleme

Arşiv ve trendler

Gibi birçok durumla kullanıcılar karşı karşıya kalabilir. Günümüzde kod yazabilmek için birçok internet sitesi bulunur. Bu tarz platformların kullanıcılarına sağladığı özellikler sayesinde kişiler önemli bir hizmet alabilmektedir. Paylaştığınız kodu yalnızca bazı üyelerin görmesini istiyorsanız bunu mümkün hale getirebilirsiniz. Bunun için seçenekler üzerinden bunun ayarını yapabilirsiniz. Siteye dahil olan tüm kullanıcılar güvenle bu özelliklerden faydalanabilir ve istediği hizmeti alabilir. Kod yapıştır sitesinde bu hizmeti alarak kod oluşturabilir ve kod paylaşımı yapabilirsiniz. Bunun için siteye giriş yapmak yeterlidir.