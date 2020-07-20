Epoksi Kaplama Tercihi

Herhangi bir yere kaplama yaptırmak istiyor ama hangi kaplamayı yaptıracağınıza karar veremiyor iseniz aramayı bırakmanızı öneririz. Epoksi boya ile birlikte kaplama sorunlarına kesin bir çözüm geliyor. Çoğu zaman beton veya çelik zemin üzerine yapılan epoksi uygulama ile birlikte çok daha şık bir zemine kavuşmanız işten bile değildir. Peki bu uygulama nasıl yapılır?

Epoksi Boyanın Özellikleri

En önemli özelliklerinden birisi hızlı kuruması olan epoksi boyanın kolay temizlenmesini de göz ardı etmek olmaz. Ayrıca farklı bir renk veya desen istiyor iseniz bu uygulama ile isteğiniz gerçekleşebilir. Epoksi boya uygulaması her renk ve desene uygulanabilmesi özelliği ile de ilgi çekmektedir Bahsi geçen boya uygulaması aynı zamanda esnekliği ile de dikkat çekmektedir. Bu özelliği sayesinde zeminin altında oluşacak veya halihazırda bulunan çatlaklardan ve genleşme problemlerinden etkilenmemektedir. Kaplama istiyor fakat zeminin kazılması, delinmesi ile uğraşmak istemiyor iseniz de epoksi uygulaması tam size göre. Hiçbir kazma işlemi olmadan istenilen zeminin üzerine uygulanabilmesi bu boyaların bir başka özelliğidir.

Epoksi Uygulamak İçin Gereklilikler

Bu boyanın uygulandığı zemin genel olarak beton ve çelik olduğu için zeminin bu materyallerden oluşması gereklidir. Bundan başka ise uygulama yapılırken ortam sıcaklığının 22 derece olması tavsiye edilir.

Epoksi Poliüretan Kaplama

Daha farklı bir kaplama türü olan poliüretan kaplama epoksi kaplamadan farklı olarak otopark tarzı yerlerde değil, daha çok spor salonu ve türevi yerlerde kullanılır. Özellikleri açısından epoksi uygulaması ile benzerlik gösterir ve aynı onun gibi kolay temizlenir, uygulanması için kazı gerektirmez ve esnektir. Kullanımının spor salonlarında tercih edildiğini söylesek de tabii ki bununla kalmıyor. Balkon, teras, türlü su yalıtımları, hastaneler, üretim tesisleri ve daha pek çok yerde kullanılan poliüretan kaplamanın tercih edilmesinin bir çok sebebi bulunmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi epoksi boya ile benzerlik gösterse de ondan ayrılan bazı özellikleri mevcuttur. Eğer bu konuda örnekler vermemiz gerekir ise; çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklardan hasar almaması, su geçirmemesi, renk solması yaşamaması ve daha pek çok özelliğine rağmen sağlamlığını korumasını örnek olarak verebiliriz.