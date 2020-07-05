Galatasaray - Trabzonspor Derbisi Ne Zaman?

Şampiyonluk yolunda süper lig içerisinde en önemli maçlardan biri olarak Galatasaray A.Ş. ile Trabzonspor A.Ş. arasında oynanacaktır. 05.07.2020 tarihinde 21:00'da başlayacak olan maç Galatasaray'ın ev sahipliği ile devam edecektir. Türk Telekom Arena'da oynanacak olan maçın sonucunda sahadan puan alarak ayrılacak olan merak edilmektedir. Galatasaray'da cezalı, sakat ve sarı kart sınırında çeşitli oyuncular yer almaktadır.

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Cezalı olarak yer alan oyunculardan bazıları ise şunlardır;

Yuto Nagatomo

Christian Luyindama

Adem Büyük

isimli oyuncular cezalı olarak yer almaktadır. Adem Büyük spor mahkeme cezalısı olarak yer almaktadır. Oyuncunun 6 temmuz 2020 tarihine kadar cezalı olduğu gözlenmektedir. Bunun beraberinde takımda sakatlığı devam etmekte olan çok önemli oyuncular olduğu gözlenmektedir. Sakatlığı devam etmekte olan oyunculardan bazıları ise şunlardır;

Christian Luyindama

Fernando Muslera

Marcao

Falcao

Florin Andone

Mario Lemina

gibi önemli oyuncuların sakatlığı sürmektedir. Takımın en önemli oyuncularından biri olarak Muslera'nın önümüzdeki sezona kadar olmadığı net olarak gözlenmektedir. Falcao'nın ise adale çekmesi bulunmaktadır. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Marcao'nun ise iç bağlar sakatlığı bulunmaktadır. Oyuncunun 6 temmuz 2020 tarihinde sakatlığının geçmesi beklenmektedir. Galatasaray'da sarı kart sınırında yer alan oyuncular bulunmaktadır. Bu oyunculardan bazıları ise şunlardır;

Ömer Bayram

Sofiane Feghouli

Jean Michael Seri

Marcelo Saracchi

gibi önemli oyuncuların sarı kart sınırı yer almaktadır. Bu oyuncuların dikkatli bir şekilde karşılaşma içerisinde oyun sergilemesi beklenmektedir. Trabzon ekibi için ise bu maç önem arz etmektedir. Trabzon tarafında sakat, cezalı ve sarı kart sınırında oyuncular bulunmaktadır. Cezalı oyuncular şunlardır;

Joao Pereira

Majid Hosseini

oyuncularının cezalı durumda olduğu görülmektedir. Pereira'nın sarı kart cezalısı olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra Hosseini ise kırmızı kart cezalısı olarak bu maçta yer alamayacaktır.

Kaynak: http://bahisklas.net/galatasaray-trabzonspor-canli-bahis-oranlari/2020/06/30/