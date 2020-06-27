Fırat Sevinçgüler: Korona Virüsü ile birlikte e-ticaretinin önemi arttı

Korona virüsü sonrası e-ticaretteki yükselişe değinen Fırat Sevinçgüler, artık alışkanlıkların değiştiğini ve bu değişimin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Korona virüsünün pandemiye dönüşmesinin ardından, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde sosyal mesafe kuralları, sokağa çıkma kısıtlamaları, çeşitli işletmelerin belirli süre kapanmaları gibi bir çok tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında, en önemli gelişme ise internet üzerinden alışveriş yapmanın yaygınlaşması geldi. Bu yaygınlaşma ile birlikte, sadece belirli başlı ürünler değil, artık temel ihtiyacımız olan gıda ürünlerini ve araba, mobilya, beyaz eşya gibi bir çok ürünü de internetten satın alabiliyoruz.

İnternetten alışveriş yapma alışkanlıkları artıyor

Fırat Sevinçgüler tarafından kurulmuş olan Fırat Medya şirketi, web tasarım gibi çeşitli alanlarda vermiş olduğu hizmetler ile firmaların kurumsal çözüm ortakları arasında yer alıyor. Korona virüsü sürecinde, internette hizmet vermeyen firmaların yoğun bir şekilde web sitesi yaptırmak ve ürünlerini tanıtarak e-ticarete yönelmelerine değinen Sevinçgüler, yoğun mesai harcadıklarını açıklıyor. Türkiye'de internet kullanımının oldukça yaygın olması ve ayrıca mobil internet kullanımının da Avrupa'ya oranla çok fazla olmasından dolayı, artık firmalar için internet sitelerinin olması oldukça büyük önem taşıyor.

Firmalar için websitesi şart oldu

Son aylarda yoğun bir şekilde firmalar yeni websitesi kurdukları gibi, ayrıca mevcut siteleri için de gerekli çalışmaları yaparak websitelerini daha üst sıralara taşıyorlar. İnternet hizmetleri arasında sunmuş oldukları hizmetleri www.firatmedya.net sitesinden inceleyebilirsiniz. Kurumsal kimliğiniz için gerekli tüm hizmetleri sunan firma, yapmış olduğu çalışmalar ile internetteki çözüm ortaklarınız arasında yer alıyor. Grafik ihtiyaçlarınızı da karşılayan Fırat Medya sayesinde, internette firmanızı en iyi şekilde tanıtacaksınız.

Tüm ihtiyaçlarımız internette

E-ticaretteki ivmenin hızlı bir şekilde yukarıya dönmesinin ardından Fırat Sevinçgüler tarafından kurulmuş olan www.gumusdeposu.com sitesi de yoğun talep görüyor. Kolye, saat gibi çeşitli gümüş ürünlerin satışının yapıldığı sitede, ayrıca hediyelik ürünlerde bulunuyor. Bu ürünlerin tamamı için gerekli alt yapıyı oluşturan Sevinçgüler, pandemi döneminde satışların arttığını ve insanların artık mağazaları gezmek yerine, direk internet üzerinden alışveriş yapmaya başladıkları açıklıyor. Pandemi öncesinde de mağaza gördükleri ürünleri, daha ucuza internet sitesinden aldıkları belirten Sevinçgüler, önümüzdeki süreçte, artık tüm firmalar internetten satış yapmaya başlayacaklarını ve buna oranla, internet alışverişleri de daha bilinçi olacağını belirtiyor.