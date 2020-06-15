Epoksi Zemin Uygulamaları

Zemin kaplama teknikleri arasında dikkat çeken bir yöntem olarak görülen epoksi zemin kaplama tekniği, avantajları ile dikkat çekmektedir. Yeni bir uygulama olmasına rağmen özellikle kurumların zemin kaplamalarında yaygın olarak kullanılmaya başlayan epoksi zemin kaplama tekniği, çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. www.anovis.com.tr adresine giriş yaptığınız zaman epoksi zemin kaplama Ankara firmaları arasında kaliteli ve profesyonel hizmet sunan firma ile tanışma fırsatı bulabilirsiniz.

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Kolay temizlenmesi, dayanıklı ve sert yapısının yanı sıra çok uzun yıllar hasar görmeden kullanıma devam edebilmesi nedeniyle epoksi zemin kaplama, zemin kaplama teknikleri arasında en kullanışlı teknik olarak dikkat çekmektedir. Epoksi zemin kaplaması uygulaması ince işçilik isteyen bir uygulamadır. Bu nedenle epoksi zemin fiyatı ile ilgili sizlere en ucuz fiyatı veren firma yerine mutlaka profesyonel hizmet sunan firma seçmeye dikkat etmelisiniz.

Epoksi Zemin

Epoksi zemin kaplamaları, kurumların zemin kaplamalarında en çok tercih edilen uygulamaların başında gelmektedir. Dayanıklı olmasının yanı sıra estetik görünümü ile de dikkat çeken epoksi zemin kaplama parlak bir görünüme sahip olmasından dolayı mekanlarda ferah bir dekorasyon için de ideal zeminler olarak kabul edilmektedir.

Özellikle ağır malzemeler ile çalışılan kurumlarda zeminlerin aşınmaması ve zarar görmemesi için dayanıklı olması çok büyük önem taşır. Sert ve dayanıklı özel yüzeyi sayesinde en ağır darbelere karşı dahi üstün dayanıklılığa sahiptir. Kolay temizlenme özelliği ise sunmuş olduğu en önemli avantajların başında yer almaktadır. Yağ lekelerine ve suya dayanıklı olması ise çok uzun yıllar boyunca güvenle kullanmaya devam etmenize ve kusursuz estetik görünümünü muhafaza etmesine yardımcı olmaktadır.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte epoksi zemin kaplamalarında 3D teknoloji ile yapılan tasarımlar mekan zeminlerinde dikkat çekici ve estetik bir görünüme de yardımcı olmaktadır.