Yerli Dosya Transfer Sitesi SendGB

Yerli Dosya transfer servisi SendGB.com büyümeye devam ediyor. 5 GB’a kadar hızlı ve ücretsiz dosya transfer servisi SendGB 13 dilde hizmet veriyor. Dünyanın farklı ülkelerinde kullanıcısı bulunan SendGB’nin yeni özellikleri de dikkat çekiyor.

SendGB yakın zamanda yeni ürünü SendGB Extend’i duyurdu. SendGB Extend, dosya transferi yapan kullanıcıların 5 GB’a kadar dosyaların saklanma süresini 1 yıla kadar üye olmadan uzatılmasını sağlıyor.

SendGB kullanıcıları 5 GB’a kadar büyük dosyaları üye olmadan kolayca paylaşabiliyor. Kullanıcıların yükledikleri dosyalar 250 MB altı ise dosyaların saklanma süresi 1 günden 90 güne kadar çıkabiliyor. Eğer dosya boyutu 250 MB üzerinde ise dosyalar 7 gün sonra otomatik siliniyor. Kullanıcılar dosyaların saklanması için ücret ödemiyor.

SendGB Extend özelliği ile dünyada ilk olarak kullanıcılar üye olmadan 5 GB’a kadar dosyaların saklanma süresinin 6 ay veya 1 yıl uzatılmasını sağlıyor. Üstelik kullanıcıların süre uzatmak için üye olmasına gerek bulunmuyor.

Kullanıcılar yükledikleri dosyaların süresini 1,29 Euro karşılığı 6 ay, 1,99 Euro karşılığı 1 yıl uzatabiliyor. Ödemelerini kredi kartı veya Paypal ile yapabiliyorlar.

Wetransfer alternatifi olarak dikkat çeken SendGB büyük dosya gönderme denilince akla gelen ilk servis olmak niyetinde. Bu amaçla rakiplerinden farklı özellikleri ile ön plana çıkıyor.

2 Türk girişimci tarafından kurulan dosya paylaşım sitesi SendGB’nin bazı özellikleri şöyle:

Aynı anda 500 dosya paylaşma,

Aynı anda 20 kişiye dosya transferi,

Üye olmadan 5 GB’a kadar dosya gönderme,

Dosyaların 1 ile 90 güne kadar ücretsiz saklanması, sonrasında otomatik silinmesi,

SendGB Extend özelliği ile dosyaların üye olmadan 1 yıla kadar saklanması,

Dosya indirme limiti bulunmaması,

Dosya yükleme ve indirme hızının 500 mbps kadar çıkabilmesi.,

Mobil uygulama olmadan cep telefonu ile dosya paylaşma imkanı,

İstenirse her dosya upload işlemi için şifre belirleme,

İstenirse dosyalar karşı tarafından indirilince otomatik silinmesi.

Wetransfer benzeri olarak görünse de SendGB birçok özelliği ile 13 dilde çalışan yerli dosya transfer sitesi olarak Türkiye’den dünyaya hizmet veriyor.