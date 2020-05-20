Modern Veterinerlik

Veterinerlik insan hayatında uzun yıllardan beri bulunmaktadır. İlk hayvanların evcilleştirilmesi ile insanlar hayvanlarla bir bağ kurmuş onları hem sevmiş hem de yararlanmışlardır. Bu ilişkinin artması ile beraber hayvan ve hayvan hastalıkları konusu bir uzmanlık alanı oluşturmuştur. Yeni yüzyılda bu alandaki uzmanlaşmalar daha da derinleşmiş ve diğer bilim dalları ve teknolojik gelişmeler veterinerliğin gelişmesine katkı sağlamıştır. En büyük gelişme tabiki de sağlık alanında olmuştur ve bu alandaki gelişmeler veterinerliği yükseltmiştir. Ancak bilgisayarın gelişmesi de veterinerliğe büyük katkılar sağlamışlardır. Özellikle son dönemlerde veteriner klinik yazılımı birçok alanda veterinerlere fayda sağlamıştır. Veteriner klinik yönetim yazılımı ile birçok veteriner gelen hastalarını düzenli bir şekilde takip etmektedir.

Programlama ve Veterinerlik

Programlama 21. yüzyılda insan hayatını derinden etkilemiştir. Hemen her alanda programlama karşımıza çıkmaktadır. Özellikle belirli doktorlar ve veterinerler bu teknolojiyi yakından kullanmaktadırlar. Çünkü hastalarını belirli aralıklar ile takip etmeleri gerekir. Özellikle Veteriner klinik programı takibi için veterinerler bu teknolojiden faydalanmaktadırlar. Bu teknoloji sayesinde birçok kâğıt israfından kurtulmakla birlikte herhangi bir unutma durumu da ortaya çıkmamaktadır. Bu sayede veterinerler daha disiplinle çalışabilmektedir.

Bulut Vet olarak sizlere çok kapsamlı bir veteriner yazılımı sunuyoruz. Sunmuş olduğumuz bu yazılım diğer birçok yazılımdan farklı olarak bulut sistem ile çalışmaktadır. Böylelikle program için sabit bir bilgisayara ve sadece bu bilgisayardan kullanma zorunluluğuna maruz kalmadan, internetin olduğu her yerden giriş yapabilirisiniz.