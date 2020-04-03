En Uygun Fiyatlı Antibakteriyel Jel

Dünya ve ülke olarak küresel, insan sağlığını tehdit edici bir virüs hastalığıyla karşı karşıya kalmış durumdayız. Her geçen gün birçok kişinin hayatını kaybettiğini görüyor ve yürekten üzülüyoruz. Karşılaşmış olduğumuz bu küresel sorun karşısında hem kişisel hem de ulusal bir mücadeleyle virüse karşı savaş içerisindeyiz. Bu mücadelede kullanacağımız silahlar arasında kendimizi izole edebilmenin ve temizliğin önemi her geçen gün vurgulanıyor. Bu mücadelenin temel unsuru olan temizlik konusunda vurgulanan önemle birlikte temizlik ürünlerine olan ihtiyaçta fazlasıyla artmış durumda. Ulusal olarak mücadele verilmesi gereken bu zor günlerde ne yazık ki birçok ürünün fiyatı artırılarak rant sağlanmaya çalışılmaktadır.

Kashni Store insanların temel ihtiyacı olan temizlik ürünlerini dün olduğu gibi bu zorlu günlerde de uygun fiyatlarla Türkiye’nin hemen hemen her yerine ulaştırmaktadır. Antibakteriyel jel gibi ellerin çeşitli temaslarda bulunduğu zaman kullanılabileceği ürünlerin fiyatı bazı yerlerde yükselmiş durumdadır. Yine insanların yoğun bulunduğu ortamlarda kullanılan dezenfektan ürünlerinde de aynı şekilde fiyat artışları görülmekte ve bazı yerlerde ürünler temini konusunda da sıkıntı yaşanmaktadır. Kashni Store jel, dezenfektan, doğal sabun gibi pek çok kişisel ve çevresel temizlik ürünlerini uygun fiyatlarda her kesime ulaştırma açısından büyük bir çaba içerisindedir.

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Temizlik Ürünleri Kalitesi

Kashni Store uygun fiyata kullanıcılarına ulaştırdığı bu ürünlerde kalitesiyle de ön plana çıkmaktadır. Temizlik ürünlerinin kullanılması kadar önemli bir diğer hususta bu ürünlerin kalitesi diyebiliriz. Kalitesiz bir ürünün faydadan çok zararı da olabilir. Bu sebeple Kashni Store kaliteli ürünlerini, gönül rahatlığı ile alışveriş yapabileceğiniz bir sipariş hattı ile sizlere sunuyor.