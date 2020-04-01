Cafe ve restaurant için adisyon programı crack arıyorsunuz. Size başımıza gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum.İnternette ararken ücretsiz Adisyon Programı bulduk ve kullanmaya başladık. Yaklaşık 2 yıl süre bu programı kullandık, günün birinde cafe’de elektrikler gitti ve bilgisayar kapandı. Tekrar açtığımız zaman program hata veriyordu. Database hatası. Sorunu çözmeye çalıştık ama çözemedik. Acil bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Her Neyse uygun fiyata restomenum diye bir firmayla anlaştık bulut tabanlı sistemimizi 2 dk içerisinde kurdular. Burada cafemizin kayıpları ise çok büyük oldu çünkü bütün 2 yıl boyunca aldığımız sattığımız herşeyi bir saniyede kaybettik. Sırf para vermemek uğruna. Bu işi yapan kişiler hobi olarak yapıp ücretsiz dağıttıkları için bir sorun oluştuğunda ulaşabileceğiniz hiç kimse ortada yok. Zaten bir cafe nin en başından beri yapmamız gereken şey profesyonel bir şekilde çalışmaktı. Eğer satış verilerimiz yoksa bunların hiçbir anlamı yok. Az çok yaptığımız cirolar aklımdaydı, ama bir daha böyle birşey yaşamak istemiyoruz. En başından beri profesyonel destek almamız gerekirdi ve şimdi ise almaya başladık. Soru sorabileceğimiz bize ücretsiz teknik destek veren insanlar var. En azından bundan sonra kafamız rahat, bir sorun çıktığı zaman kendimiz halletmeye çalışmayacağız. Onlar uzaktan bağlantı kurup sorunu halledecekler. Bazen bağlanmalarına bile ihtiyac kalmıyor. Bulut tabanlı olduğu için saniyeler içerisinde halledilebilir. Dediğim gibi artık kafamız rahat. Aynı zamanda da adisyon programı videosunu izlemenizi tavsiye ederim.