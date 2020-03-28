Bar sandalyeleri adı üzerinde barlarda görebileceğiniz, uzun ayaklı sandalye modelleridir. Ancak bu sandalyeler artık sadece barlarda değil, birçok farklı iş yerinde ve hatta evlerde kullanılmaktadır. Cafelerde, kasiyerlerin kullanabileceği alanlarda, stantların önünde ve evlerimizde ada mutfak dekorlarında ve salonlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Ev Ofis Dünyası olarak bizler sizlere yüzlerce farklı bar sandalyesi modeli sunmaktayız. Bu sandalyeler ahşap malzemelerden üretilebildiği gibi demir ve plastikten de yapılmaktadır. Farklı boylarda ve büyüklüklerde olan bar sandalyeleri evinizin veya kullanılacağı alanın dekoruna göre seçilebilir. Bu ürünler arasına seçim yaparken kullanılacak alanın genişliği, diğer mobilyaların model ve rengi ile birlikte sandalyelerin işlevselliği, stili ve dayanıklılığı da ön plana çıkmaktadır.

Çalışma Koltukları

Ev Ofis Dünyası firması yüzlerde farklı sandalye modeli ile sizlere hizmet vermektedir. Çalışma koltukları en çok talep alan ürünler arasındadır. evofisdunyasi.com web sayfasına giriş yaparak site içeriğinde sizler için satışa sunulan en kaliteli çalışma koltuklarına göz atabilirsiniz. Çalışma odalarınızı ve çalışma alanlarınızı en güzel tamamlayan model ve desenleri seçerek online alışveriş imkanı ile satın alabilirsiniz.

Plastik Sandalyeler

Plastik sandalyeler firma bünyemizde en uygun fiyatla satılan sandalye modelleridir. Özellikle bahçe ve dış alanlarda daha çok tercih edilen plastik sandalyeler aslında her model sandalyeye uyarlanmaktadır. Bar sandalyeleri, şezlonglar ve bahçe mobilyaları plastik malzemeden üretilmekte ve internet sitemizde sizler için satışa sunulmaktadır.