Siz Değerli Müşterilerimize Kaliteli Hizmet Sunabilmek Amacıyla 7/24 Çağrı Merkezimizle Tüm Sorun ve Şikayetleriniz İçin Hizmetinizdeyiz.

Yedek Parça ve İşçilik 1 Yıl Garanti İmkanıyla Sizlere Profesyonel Hizmet Sağlamaktan Gurur Duyuyoruz.

Ariston Servisi

Ariston Servis hizmetleri dâhilinde beyaz eşyalarınızda meydana gelebilecek arızalar veya parça değişimi gerektirecek sorunlarınızın çözümünde firmamızı arayarak en uygun fiyat seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Firmamız uzun yıllardır İstanbul’veKocaelinin birçok semtinde hizmet veren uzman kadrolardan meydana gelmektedir.

Ariston Servisi 444 86 37 İLETİŞİM MERKEZİ

Hakkımızda

Ariston Servisi Bakım Onarım Servis Merkezi İstanbul Geneli Anadolu ve Avrupa Yakası Ve Kocaeli Olmak Üzere 7/24 Hizmet Veren Çağrı Merkezi ile Müşterilerine Kaliteli Hizmet Vermeyi amaçlamaktaArızalı Ürünlerinizin arızaları giderilerek müşteri memnuniyetini kazanmayı amaçlamaktadır.

Geniş servis ağıyla verdiğimiz hizmetlerde, müşteri memnuniyeti ilkesi en önemli özelliğimizdir. Ev veya iş yerlerinizde kullandığınız beyaz eşyalarınızda meydana gelebilecek arıza halleri durumunda servisimizi arayarak, en kısa süre içerisinde mağduriyetinizi giderebilirsiniz. Firmamız arızalar dışında montaj, bakım, onarım ve parça temini konusunda da hizmetinizdedir.

Evlerde yaşam konforu sağlayan beyaz eşyaların uzun süre işlevsiz kalması, normal yaşamı oldukça kötü yönde etkilemektedir. Bunun bilincinde olan uzman personelimiz, her zaman müşteri menfaatini gözeterek sorunların çözümünde garantili yöntemler kullanmaktadır.Ataşehir , Beykoz ,Kadıköy ,Maltepe ,Kartal ,Pendik ,Tuzla ,Sultanbeyli ,Sancaktepe ,Çekmeköy ,Ümraniye ,Üsküdar ,Gebze ,Darıca Bölgesine Servis Hizmeti

Not Firmamız Özel Servistir. 444 86 37den Ulaşabilirsiniz…

Web Sitemiz https://bakimonarimservis.com