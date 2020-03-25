Demo Forex Hesabı Nedir? Neden Kullanılır?

Forex yatırımcısı adayı kişilerin forex piyasası hakkında öncelikli bilgi sahibi olabilmesi ve tecrübe elde etmesi açısından bugün tüm aracı kurumlar demo hesap gibi bir avantaj sağlamaktadır. Forex demo hesabı ya da deneme hesabı olarak adlandırılacak bu hesap, gerçek para miktarı bulunmayan yani sanal para miktarıyla forex piyasasında ki tüm işlemleri yaparak, tecrübe elde etmeyi sağlayan hesaptır.

Demo Hesap Neden Önemlidir?

Forex piyasası çok kapsamlı ve kazançlı bir piyasa olarak görüldüğü için her gün birçok kişi bu piyasada yerini almak ve kazanç sağlamak istemektedir. Ancak bu konuda hiç bir tecrübeye sahip olmayan kişiler için direkt olarak piyasaya girmek büyük bir risk oluşturabilir. Bu nedenle yatırımcılar forex aracı kurumları üzerinde üyelik gerçekleştirerek ilk hesap açmak istediklerinde, genellikle demo hesap üzerinde işlem yapmaları talep edilir.

Yatırımcılar ilk defa forex piyasasına giriş yaptıklarında aracı kurum kendileri için bir demo hesap açar ve bu hesap üzerinde piyasayı takip etmeleri, risk faktörlerini görmeleri, kazanç ve kayıp işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmeleri istenir. Bu bağlamda birçok aracı kurum demo hesap açılışı sonrasında genellikle 6 günlük bir deneme süresi sunarken, bu süre içerisinde yatırımcıların minimum 50 adet işlem yapmalarını talep eder.

Demo Hesap Zorunlu Mudur?

Forex piyasasında işlem gerçekleştirmek isteyen kişilerin kurallara bağlı olarak öncelikle demo hesap açmaları gerekmektedir. Forex piyasasında aracı kurumlar için denetim gerçekleştiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 14 Ocak 2016 tarihinde yayınlamış olduğu tebliğ ile birlikte bu kuralı getirmiştir. Bu kural bağlamında herhangi bir aracı kurum üzerinde yatırımcı olmak isteyen kişi gerçek hesap açarak işlem yapmadan önce mutlaka aynı aracı kurum üzerinde bir demo hesap kullanmak zorundadır.

Yasal prosedürlere bağlı olarak bir forex aracı kurumu üzerinde demo hesap sahibi olduğunuzda, bu hesap ile işlem yaparken aslında kararlarınızı nasıl alacağınızı ve nasıl doğru yatırım yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Sizin için önemli bir tecrübe oluşturması bağlamında deneme hesapları içerisinde genellikle sanal mahiyette 100.000 TL gibi bir depozito yer alır. Bu miktarı kullanarak çift yönlü işlem, kaldıraçlı işlem veya vadeli işlemler gerçekleştirip piyasanın nasıl hareket ettiğini öğrenebilirsiniz.

Yurtdışı forex firmalarında demo hesap zorunlu değildir. Yani Lordfx, Hot Forex, Zes Forex gibi firmalarda zorunlu demo hesap kullanımı bulunmamaktadır. Demo hesap kullanımının Türkiye'de zorunlu olması yatırımcılara sıkıntı gibi gelse de aslında bu durum yatırımcıların güvenilir şekilde işlem yapması için sunulmaktadır. Bu bağlamda zorunlu olsa da olmasa da demo forex hesabı kullanmadan gerçek hesap açmamanız tavsiye edilmektedir.