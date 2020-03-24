Yıllık 4 milyon euro kazanıyor

Yıllık 4 milyon euro kazanıyor

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Yıllık 4 milyon euro kazanıyor
Yıllık 4 milyon euro kazanıyor Vadi Sağdıç Tarih: 2020-03-24 Saat: 15:47:48
Güncelleme : 2020-03-24 15:47:48Bu içerik 25 kez okundu.
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Elemelerde Hollanda Milli Takımı formasını düzenli olarak giyen Babel de EURO 2020'yi düşünerek Ajax'ı tercih etti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
 
EURO 2020 1 yıl ertelendi, planlar suya düştü 
 
UEFA'nın EURO 2020'yi 1 sene erteleme kararı almasıyla Galatasaray'ın Babel'den bonservis kazanma planı suya düştü. Hollandalı yıldızın turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Ryan Babel'i yazın Katar-Çin gibi ülkelere iyi bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyordu.
 
Yıllık 4 milyon euro kazanıyor 
 
Kiralık oyuncularından Onyekuru ve Lemina ile devam etmek isteyen Galatasaray, FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Club Brugge'de süresiz kadro dışı bırakılan Diagne'den sonra EURO 2020'nin ertelenmesiyle Babel'in de satılma ihtimali ortadan kalktı.
 
Sezon sonunda dönüyor 
 
Ajax da performansından memnun olmadığı Babel'i sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple iki sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.
 
Ajax'ta 5 maçta gol ve asisti yok 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Süper Lig'de 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asist kaydeden Babel, devre arasında gittiği Ajax'ta 5 karşılaşmada 386 dakika görev yaptı. Gol ya da asisti yok.

 

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