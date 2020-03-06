CANTAMALL İLE KOLAY CÜZDAN ALIŞVERİŞİ

Son zamanlarda adını sıkça duyduğum bir firmayı tanıtmak istiyorum size bu hafta. Alışverişe olan düşkünlüğümü beni tanıyan herkes bilir. Hal böyle olunca da hangi firma güvenilir hangisi değil hem çevrem hem de okuyucularım bana sorarlar. İşte tam bu noktada Cantamall çıktı karşıma. Gelen soruların çoğu Cantamall ile alakalıydı. Ben de bu siteyi sizin için araştırıp tecrbülerimi aktarmak istedim. Bildiğiniz üzere benim bir site hakkında fikir sahibi olabilmem için oradan bir alışveriş yapmam ve herşeyi uygulamalı olarak test etmem gerekir. Bunun için www.cantamall.com sayfasına ziyaret ettim ve güzel bir cüzdan modeli seçtim kendime ve siparişimi verdim. Zaten bu sıralar deri bir cüzdana da ihtiyacım vardı. Kendi tarzıma uygun siyah renkli bir cüzdanı kapıda ödeme ile sipariş verdim. Aynı günün akşamına dogru siparişimin kargoya teslim edildiğine dair bir mail aldım. Bakın bu çok güzel demek ki Cantamall hızlı bir firma. 2 gün sonra da siparişim elime ulaştı. Ücretimi ödeyip paketimi teslim aldım. Şuana kadar herşey yolunda. Paketi açtım ürünümü kontrol ettim; evet istediğim model gönderilmişti ve deriden anlarım bu ürün aynen yazıldığı gibi %100 gerçek deriydi. Ambalajlama falan da gayet güzeldi. Açıkcası ben çok memnun kaldım alıverişimden, cüzdanımı da hala keyifle kullanmaktayım. Doğru, kaliteli, ve ürün açıklamalarında yazıldığı gibi gönderilen ürün, hızlı kargo, güvenli paketleme bir de üstüne kapıda ödeme veya karta taksit gibi ödeme seçenekleri; beni memnun etmesi için gerekli tüm özellikli hizmetleri sundular bana. Alışverişimden oldukça memnun kaldığım için Cantamall'u sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum.