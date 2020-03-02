Osmanlı Tesbihçilik Günden Güne Büyüyor!

Osmanlı Tebpihçilik 1980 yılında aile şirketi olarak kurulmuş olup tesbih sektöründe önde gelen firmalardan biridir. Babadan oğula geçen tesbihçilik mesleği 1980 yılından bugüne kadar gelmekte ve günden güne büyümeye devam etmekte. İlk şubeleri Adana mısır çarşısında açıldı. Özenle hazırlanan ve tesbih konusunda oldukça usta olan Osmanlı Tesbihçilik bu alanda bir çok ülkeye ve şehir hizmet vermekte. Bu alanda tesbihi adeta sanata dönüştürerek kaliteli bir hizmet veriyor.

Osmanlı TesbihçilikAlanında Uzmanlığını Sürdürüyor

Osmanlı Tesbihçilik ,tesbih sektöründe her kişiye hitap eden ve uzman tasarımları ile sektöre yeni bir soluk getiriyor. Birbirinden şık ve değerli taşlar ile yapılan, sizlere hitap eden tesbihleri kaliteli bir şekilde üretmeye devam ediyor. Tesbih sektöründe öncü olma yoluna çıkan aile şirketi başarılarına başarı katıyor. Aile şirketinin hikayesi Adana’da küçük bir dükkan ile başlayıp zamanla vermiş oldukları kaliteli hizmetlerden dolayı artış göstermiş ve hızla adını duyurmayı başardı.

İlk şubelerini 1980 yılında Adana Mısır çarşısında açan aile şirketi zamanla ikinci şubesini 1999 yılında Adana Japon pasajında açarak günden güne büyümeye başladı. Tesbih sektöründe başarılı ve uzman olarak hizmet veren aile şirketi üçüncü şubesini 2002 yılında açarak tüm şehirlere hizmet vermeye başladı. Türkiye çapında hizmet veren Osmanlı tesbihçilik hızla büyümesi ile beraber yurtdışına açıldı. 2011 yılında Dubai’nin wifimaal eyaletinde yeni bir şube açarak adını Dünya çapında duyurmayı başardı. Tesbih sektöründe öncü olmaya devam eden Osmanlı Tesbihçilik Dubai şubesinden sonra 2019 yılında Adana Vakıflar çarşısında ve Adana Turgut Özal caddesinde iki şube daha açarak kaliteli ve güvenilir hizmetlerine devam ediyor.

40 Yıllık Aile Geleneği Osmanlı Tesbihçilik