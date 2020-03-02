Doğubayazıtlı Muhammet Turan, Van Depremini Unutmadı

Ulusal haber kanallarında ve sosyal medyada düzenlenen yardım kampanyalarında adını duyduğumuz Doğubayazıtlı Muhammet Turan , Elazığ’dan sonra Van’a gönderdiği yardım tırları ile bölgenin gündemine oturdu.

Türkiye’de arka arkaya gelen doğal afetler can yakmaya devam ediyor. Sel felaketleri ve yangınlardan sonra depremler, derin yaralar açıyor. Henüz Elâzığ depreminde oluşan hasarı tam anlamıyla telafi edememişken Van’dan gelen haberler iç acıttı. İran’ın Hoy kenti merkezli deprem; Başkale’ye Gelenler Köyü’nde can ve mal kayıplarına yol açtı. Bölgenin tanınmış iş adamlarından Muhammet Turan, hazırladığı paketleri kısa zamanda bölgeye ulaştırdı.

“Elâzığ depreminden sonra bölgede neyin eksik olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini anlamıştık. Van depremi sonrasında Elazığ’da edindiğimiz tecrübeyle hareket ettik. Öncelikli olarak halkın kıyafet ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Çünkü evleri yıkılmıştı, zarar gören evlere de girilmiyordu. Bunun yanında ekmek, su, un, yağ gibi birincil nitelikteki gıda malzemelerinin aciliyeti vardı” diyerek sözüne başlayan Muhammet Turan , ilk paketlerinde bunlara çözüm aradıklarını ifade etti.

İkincil yardım paketlerinde temizlik malzemelerinin ve ilaçların ağrılıkta olduğunu, zamanla köy halkının geçim kaynaklarına yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Ağrılı iş insanı, konutu en büyük eksiklik olarak gördüğünü vurguladı. “Van’da kış ayı çok çetin geçiyor. Dondurucu soğukta insanlar dışarı kaldı. Bu soğukta çadırda yaşamak mümkün görünmüyor. Köyün yıkılmayan evlerinde de yaşamak sakıncalı. Devletimize bu konuda yardımcı olmak istiyoruz” diyerek destek sözü veren Muhammet Turan , bunu çeşitli ortamlarda dile getiriyor.

Bölgeye duyarlılığı ile halkın teveccühünü kazanan iş adamı, iş hayatından geri kalan zamanda yardım kampanyalarına aktif olarak katılıyor. Bunu bir sorumluluk olarak gören iş adamı, özellikle eğitim alanında yaptığı yardımlarla birçok gence umut oluyor.