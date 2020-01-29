Metro Sky Tower İle Batum’da Ayrıcalıklı Konaklama İmkanı

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Batum Evcil Hayvanlara İzin Veren Oteller

Bir liman kenti olan Batum, stresten kurtulmak, stresten kurtulmak ve düğünden sonraki ilk günleri geçirmek isteyen balayı çiftleri için ideal şehirlerden biridir. Batum'daki balayı otelleri, kural olarak, her türlü sosyal hizmete sahip büyük tesisleri içerir. Hem de Batum Türk hamamı imkanı da bulunabilir. Yeni evlilerin düğün çiftleri, tatillerde tatil için bu otellerde oda rezervasyonu yaptı, neredeyse tek bir otelden ayrılmadan, keyifli eğlenceden ve birbirinden keyifli anlar geçirmek için imkanlarından yararlanabilirsiniz. Gece hayatı sevenler için Batum casino imkanı da vardır. ( Batumi hotel reservation )

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