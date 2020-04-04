Knight Online Tarihçesi

Knight online bir döneme damga vurmuş ve hatta içinde bulunduğumuz sene içinde de halen tercih edilen bir oyundur. Bunun tarihçesi ve gelişimi her daim birçok kişi tarafından merak edilir. Son yıllarda kocuce adındaki server üzerinden oynanması mümkün hale gelmiştir. Bundan dolayı yeni jenerasyonun da ilgisini çekmeye başlamıştır.

Oyunun Ortaya Çıkması ve Gelişimi

Knight ilk defa 2002 senesinde ortaya çıktı. Ancak bu yıl içinde piyasaya bir demo sürümü sürüldü. Böylelikle oyuncular ilk defa bunu denemeye başladılar. Çok büyük bir ilgi gördüğünü hemen ifade etmek gerekmekte. İlk zamanlarda oyunun adının Knight Empire olması düşünülmüştür. Hatta beli bir süre bu isim kullanılmıştır. O dönem yayınlayan şirket ise K2 Network olarak bilinir. İlk dönemlerde her bir karakter için seviye sınırının daha düşük olduğunu hemen eklemek lazım. Bu da 65 olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Beta olarak tanımlanmış bir sürümü de söz konusuydu. Burada Ares sunucusu mevcuttur.

Tam sürüm ise 4 değişik sunucu üzerinden sunulmuştur. Bunlar Xigenon, Beramus, Dies ve Ares olarak isimlendirilmiştir. 2004 senesinde ise oyunun adından değişiklik yapılmıştır. Bundan böyle Knight Online olarak ifade edilmeye başlandı. Fire Drake adındaki paket sonrasında oyun içinde iki farklı harita ortaya çıkmıştır. Bunlar El Morad ve Luferson Castle şeklindedir. Günümüzde kocuce serverı üzerinden katılım şansı vardır.