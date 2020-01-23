DNA Kardeş Testleri: Kardeş veya Kardeş İlişkilerinin Tespiti

Kardeş DNA TESTİ

Kardeşler arası dna testi ile, kardeşlerin biyolojik olarak birbirleri ile olan ilişkisini kanıtlamak için yapılan bir DNA Testidir. Bu testi 2 kişiye ait dnaprofili birbiriyle karşılaştırılarak aralarında bir kardeşlik ilişkisinin olup olmadığına dair bulgular aranmaktadır.

Çoğu durumda, kardeşliğin belirlenmesi için kardeş dna testi yapılır - iki kişinin aynı biyolojik babaya sahip olup olmadığı. Bu genellikle olası babanın öldüğü, hapsedildiği, istemediği veya babalık testine katılamayacağı durumlarda olur. Yasal bir ortamda, kardeş DNA testi sonuçları genellikle anneler tarafından Sosyal Güvenlik mağdurlarından çocuklarına fayda sağlamak için sunulmaktadır. Bu gibi durumlarda, bir çocuğun biyolojik babası tartışılmaz ve annenin diğer çocuğun aynı babaya sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Ayrıca bazı Ülkelerde göçmenlik uygulamaları için biyolojik ilişkinin kanıtını sağlamak amacıyla kardeş DNA testleri sıklıkla yapılmaktadır.

Kardeş DNA Testleri Türleri

Aynı biyolojik ebeveyne sahip iki kişiye öz kardeş, oysa ortak olarak sadece bir biyolojik ebeveyni paylaşan iki kişiye yarı öz kardeş denir. Ortalama olarak, öz kardeşler ortak kalıtım nedeniyle genlerinin% 50'sini, yarı öz kardeşler ise% 25'ini paylaşır. Söz konusu özel ebeveyn ilişkilerine dayanan 3 farklı tipte kardeş dna testi vardır:

Öz Kardeşler vb. Bu kardeş testlerinde, iki bireyin DNA'sı, aynı biyolojik anne ve babaya sahip olma olasılığını belirlemek için karşılaştırılır.

Öz Kardeşler vs. Yarı Öz Kardeşler. Bu kardeş testlerinde, aynı biyolojik anneye sahip iki bireyin DNA'sı, aynı biyolojik babaya sahip olma olasılığını belirlemek için karşılaştırılır. Bu testler için biyolojik anneden alınan numunelerin de test edilmesini öneririz. Bu, iki çocuğun biyolojik babalarından hangi genleri miras aldığını tam olarak belirlememizi ve böylece testin sonucunu büyük ölçüde arttırmamızı sağlar.

Öz Kardeşler vb. Bu kardeş testlerinde, farklı biyolojik anneleri olan iki bireyin DNA'sı, aynı biyolojik babaya sahip olma olasılığını belirlemek için karşılaştırılmıştır. Bu testler için, bir ve tercihen her iki biyolojik anneden alınan örneklerin mümkünse test edilmesini öneririz. Bu, iki çocuğun biyolojik babalarından miras aldığı genleri belirlememizi sağlar ve böylece testin sonucunu büyük ölçüde artırır.

İddia edilen baba ve çocuğun örneklerinin test edildiği geleneksel bir babalık testinin aksine, bir DNA kardeş testinde kesin bir sonuç elde etmek her zaman mümkün değildir. Moleküler Biyolog Alpay Avcı ise konuyu https://www.dnatesti.com.tr sitesinde şu şekilde değerlendirmektedir. “DNA Kardeş testinde, elde edilebilecek kesinlik derecesi, test için müsait olanın yanı sıra test edilen spesifik kardeş ilişki tipine bağlıdır. Genel bir kural olarak, ne kadar fazla genetik bilgi mevcutsa, testin kesin olma şansı o kadar artar. Bazı durumlarda, teste ilave tartışmasız kardeşler dahil etmek veya aile rekonstrüksiyon DNA testleri altında tarif edildiği gibi iddia edilen ebeveynin tartışmasız diğer yakın akrabalarını (baba, anne, erkek kardeş veya kız kardeş gibi) test etmek avantajlı olabilir.”