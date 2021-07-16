Ali Atalı Kimdir ve Nerelidir?

1977 yılında İstanbul’da, girişimci ve riski seven bir birey olarak dünyaya gelen Ali Atalı, evli ve bir çocuk babasıdır.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ali Atalı, daha okul yıllarında farklı alanlarda yatırım yapma ve risk alma kararı vermiş, ilk iş olarak da tüm dünya ile iletişim kurabilmek ve mesleki becerilerini geliştirebilmek adına İngilizce öğrenmiştir.

Öğrenimini tamamladıktan sonra kendine bilgi teknolojileri alanında bir kariyer planı tasarlamış ve bu amaçla ilk iş olarak PHP, ASP.NET, Oracle, SQL, Oracle Database Management alanlarında kendini geliştirmek için kurslara giderek gerekli becerileri edinmiştir. Elde ettiği becerileri güçlendirmek adına SAP, Cisco Systems, VPN, ACS ve Cisco PIX alanlarında uzmanlaşmak adına Cisco, Microsoft, Oracle, VCP ve CISSP’nin düzenlediği eğitimlerde bu becerilerini sertifikalandırmıştır.

Profesyonel kariyerine 2002 yılında Garanti BBVA’da başlayan Ali Atalı, serverların ve çalışma istasyonlarının performansında ve düzenli çalışmasında sorumluluk almıştı. Söz konusu unsurların periyodik bakımlarının ve güvenlik kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve gerekli iyileştirmelerin uygulanması da görevleri arasındaydı. Çalıştığı süre zarfında operasyonel süreçlerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve kullanıcılara yerinde eğitimler verilerek aktarılmasını da başarıyla gerçekleştirmiştir. Her hangi bir güvenlik ihlali olması durumunda sistem loglarının denetlenerek sorunun çözülmesi ve bir daha benzer bir sorun yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda yetkili, Kıdemli İş Yöneticisi olarak görev aldığı Garanti BBVA’dan 2006 yılında ayrılarak başka bir uluslar arası kuruma terfi ederek geçmiştir.

2006 yılında McCann Ericsson firmasında Proje Müdürü olarak çalışmaya başlayan Ali Atalı, Coca-Cola, American Expresss, Caterpillar, McDonald gibi Fortune 500 firmalarına sistem mühendisliği, yazılım ve bilgi bankası uygulamalarının tüm birimlere yerleştirilmesi ve uygulanması konularında danışmanlık yaparak projeleri başından sonuna kadar yönetme tecrübesini edinmiştir.

Profesyonel yaşantısının kendine kazandırdığı tecrübe ve beceriler neticesinde 2008 yılında McCann Ericsson firmasından ayrılarak kendi firmasını kurmak için yola çıkarak ilk göz ağrısı olan Medyatürk’ü kurdu. Ülkemizde müşteri odaklı, komplike teknolojik imkanların uygulanması konusunda danışmanlık veren nadir firmalardan biri olarak, kısa sürede otellere ve hastanelere sunduğu teknolojik çözümlerle tercih edilen bir kurum haline geldi. Bu iki sektörün halihazırda ve gelecekte ülkemiz açısından önemi ve buradaki imkanların artarak çoğalacağını önceden öngören bir basiretle kurucusu Ali Atalı’nın hedeflediği konuma kısa sürede gelmiş, yönetilen projelerin büyüklüğü 8 milyon ABD Doları’na ulaşmıştı.

Medyatürk 2009 yılında farklı ve geleceği olan başka bir alana daha kurucusu Ali Atalı’nın yüksek öngörüleri neticesinde yönelmişti. Yenilenebilir Enerji sektöründe, Rüzgar Enerjisi ve Güneş Enerjisi santrallerinin kurulmasında önce performans iyileştirme konusunda yazılım desteği vererek danışmanlık yapan Medyatürk, kısa sürede anahtar teslimi projeleri gerçekleştirecek düzeye erişmişti.

2014 yılında Ali Atalı’nın girişimci ruhu bir kere daha ortaya çıktı ve tüm malvarlığını riske ederek kendi Güneş Enerjisi Santralını kurmaya karar verdi. Böylece profesyonel yaşamında yeni bir pencere daha açılacak ve artık hem yatırımcı hem de müteşebbis olarak iş hayatına devam edecekti.

Planlarını gerçekleştirebilmek için öncelikle Enerji Piyasası Lisanslarını almalıydı. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği Enerji Hukuku, Ön Lisanslama ve Lisanslama Prosedürleri hakkındaki programlara katıldı. Devamında Business Management Institute’un Güneş, Rüzgar ve diğer alternatif enerji kaynakları hakkındaki programlarına devam ederek gerekli sertifikasyonunu tamamladı.

Lisanslama prosedürlerini tamamladıktan sonra 2015 yılında Kahramanmaraş’da iki adet güneş enerjisi santraline yatırım yaparak, sıfırdan Keçeli ve Bulutoğlu Güneş Enerjisi Santrallerinin kurulumu gerçekleştirdi. 2018 yılında üretime başlayan bu iki santralin ürettiği enerjinin dağıtımını gerçekleştirebilmek için Atalı Enerji Dağıtım A.Ş. kuruldu.

Girişimci bir ruha sahip Ali Atalı, bu özelliğini Camekan markasıyla bir Cafe konsepti yaratarak çok farklı bir alanda iddialı bir girişime daha yatırım yaparak pekiştirmiştir. 2018 yılında temelleri atılan Camekan Cafe konseptine sahip ilk mekan 2019 yılında Ankara’da 1200 metre kare kapalı alanda 400 kişiye aynı anda hizmet verecek şekilde faaliyete geçmiştir. Şu anda konseptin ülke içinde franchise olarak yayılması için var gücüyle çalışan Ali Atalı, konseptinin başka ülkelere ve kıtalara nasıl yayılacağına dair planlarını çoktan yapmış, sadece zamanının gelmesini beklemektedir.