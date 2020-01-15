Freelance İş Dünyasının Yeni Üyesi : Webly

Freelance dediğimiz yani dünyanın her yerinden yalnızca internet bağlantısı sayesinde sanal ortamda çalışma imkanı son yılların popüler iş sektörlerinden biri haline geldi. Freelance iş dünyasının giderek büyümesi ile bir çok web sitesi oluşturuldu. Bu firmaların en yenisi Webly! Webly herkesin işini kolaylaştıracak bir web sitesidir. Webly sayesinde hem hizmet almak isteyen kesim aradığı kişiyi bulabilecek , hemde Freelancer kategoriler üzerinde para kazanabilecek. Webly'de geniş hizmet yelpazesi sayesinde her türlü hizmeti verebilmek ve hizmetten yararlanabilmek mümkün. Site üzerinden teknoloji, grafik tasarım, video - animasyon, metin çevirme, web sitesi tasarımları, e- ticaret işletmeleri oluşturma, girişimciler için pazarlama alanı oluşturma gibi bir çok alan ile ilgili hizmet bulabiliyorsunuz.

Ücretsiz Üyelik ve Sınırsız Hizmet

Webly üzerinden hizmet alabilmek ya da başarılı olduğunuz alan ile ilgili para kazanabilmek için yapacağınız tek şey üye olmak olacaktır. www.webly.com.tr üzerinden mail adres ve oluşturduğunuz şifre ile ücretsiz üye olmanız gerekiyor. Sonrasında sistemdeki bilgileri doldurarak kendinize bir profil oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında hizmet almak için üyelik yapmışsanız, uygun bulduğunuz kişiler ile profil üzerinden iletişime geçerek hizmet alabileceksiniz. Hizmet verecekseniz de sizle iletişime geçmek isteyen işveren ile iletişime geçerek ücrette anlaşmanız yeterli oluyor. Webly sitesi üzerinden tüm işlemleri kolaylıkla yapabilmeniz ve sitenin alt yapısının sağlam oluşu işleri oldukça kolaylaştırıyor. Weby sitesinde yapılan güvenli ticaret sayesinde önümüzdeki günlerde oldukça popüler bir web sitesi olacak diyebiliriz.