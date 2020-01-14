İngiltere'ye öğrenci vizesi almak için nereye başvurmalıyım?

İngiltere’den öğrenci vizesi başvurusu yapmak ve öğrenci vizesine onay alarak İngiltere’de öğrenci olarak kabul olabilmek için dikkat edilmesi gereken şartlar vardır. İngiltere öğrenci vizesi başvurusu için öncelikle hangi kategoride başvuru yapmak istediğinizi netleştirmek lazımdır. Farklı kategorilerde yapacağınız vize başvurularında istenen evrak türleri farklı olduğu için öncelikle eksik evrak olmamasına dikkat etmeniz gerekir. Eksik ve yetersiz ya da sahte evrak tesliminde doğrudan red cevabı alacağınızı unutmayın. Bu yüzden talep edilen evrakları netleştirmeden başvuruya başlamayın. Zira turist vizesi için gerekli olan evraklar farklı iken, öğrencilik için talep edilen evraklar farklıdır. Hatta öğrenci olsanız bile uzun dönem kısa dönem olarak farklı kategorilerde vize başvuru yaptığınızda bile evraklar farklılık gösterir.

İngiltere öğrenci vizesi başvuruları İngiltere vize başvuru merkezleri aracılığı ile yapılmaktadır. Başvuruları konsolosluk adına bu merkezler kabul etmektedir. Başvuru merkezleri ülkemizde 7 farklı ilde bulunur. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Bursa, Antalya gibi illerde İngiltere vize başvuru merkezleri yer almaktadır. Bu merkezlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi yine konsolosluklar tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda başvuru merkezlerinin değerlendirme ve kesin hüküm verme yetkisi yoktur. Sadece konsolosluklara gelen iş yükünü azaltmak için uygulanmaktadır.

İngiltere öğrenci vizesi başvurusu yaparken öncelikle online randevu alarak başvuru işlemlerinizi başlatmanız gerekmektedir. Başvuru merkezleri randevu sistemine göre çalışır. Bu yüzden randevu almadan yapacağınız başvuru girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Öğrencilik türünüze karar verdikten sonra gerekli olan evrakları temin edip başvuru işlemlerinizi sürdürebilirsiniz. İngiltere vize başvuruları meşakkatli olduğu kadar kolaydır. Fakat sadece öğrenci türüne doğru karar vermek ve evrakları doğru şekilde temin etmek size büyük kazanım sağlar. Olası red cevabında ise büyük olumsuz sonuçları doğurur. Sonraki vize talebi girişimlerinizi olumsuz etkiler.