Kosher Sertifikası Nasıl Alınır?

Gündelik hayatımızda pek çoğumuz tükettiğimiz tüm gıda ve ürünleri için, gerek sağlığımıza gerekse dini inançlarımıza uygun ve kabul görmüş biçimde tüketmeyi tercih etmekteyiz. Pek çok kurum ve otorite tarafından kabul gören kosher sertifikası, Yahudilik inancını taşıyan vatandaşlarımız için, kaşerut kurallarına, yasalarına uygun biçimde üretilmiş ve tüketilmeye uygun gıda ve ürünler için verilen bir çeşit onay belgesidir. Kosher sertifikası sayesinde üretilen ürünlerin tüketime uygun hale geldiği, tüm inanç ve koşullara en uygun kalitede üretimin yapıldığı onaylanmış olur. Böylece Musevi bireyler diledikleri ürünü gönül rahatlığıyla tüketip paylaşabilir. Kosher sertifikasının bir diğer avantajı ise ürünlerde kesinlikle domuz katkı maddeleri olmadığının tescillenmesidir. Bu tescil sayesinde firmalar üzerinde bir güvenilirlik sağlanır ve satışlar artar.

Kosher Sertifikası Alma Süreci Nasıl İşliyor?

Dünya'nın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de Musevi vatandaşlarımızın inançlarına uygun kesim ve üretim yapıldığını doğrulayan belge olan kosher sertifikası almak için mutlaka alanında ehil bir hahamın gerekli kontrol ve değerlendirmelerini tamamlaması gerekir. Kosher sertifikası için üretilen ürünün kaşerut kurallarına uygun üretildiğini ve içerisinde hiçbir aykırı madde ve katkı ürün barındırmadığından emin olunması gerekir. Kosher sertifikası almak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

öncelikle kosher sertifikası alınacak firma için üretilen gıda ürünlerinin kaşerut kurallarına uygun olduğundan emin olunmalı.

Firma tarafına düşen öncelikli görev kaşerut kurallarına uygun nitelik ve hayvanları barındırmayan, aykırılık teşkil eden durumlarda kosher sertifikası için başvuru yapmamalarıdır.

Akabinde koşer sertifikası almak isteyen firmanın mutlaka tüm bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurup başvuruda bulunması gerekli.

almak isteyen firmanın mutlaka tüm bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurup başvuruda bulunması gerekli. Gönderilen başvuru formu eksiksiz olarak incelenir ve gereli soruşturma süreci başlar.

Başvuru ve akabinde herhangi bir problem yaşanmazsa kosher belgesi almak için sertifika görevlileri ilgili firmaya gider.

Ehil bir haham eşliğinde ilgili firmanın tüketim ürünleri kontrol edilerek kaşrut kurallarına uygun üretildiği doğrulanır.

Doğrulanan ürünler için koşer sertifikası verilerek üretime ve tüketime gönül rahatlığıyla sürülmesi sağlanır.

Kaşerut Kurallarına Göre Tüketilmesi Uygun Hayvanlar Hangileridir?

Kaşeruta göre 4 ayaklı kara hayvanlar içerisinde sadece geviş getiren ayrıca ayak tırnakları ikiye ayrılı olanlar onaylı; yani “Koşer”dir. Bu işaretlerin olmaması yahut sadece bir tanesinin olması, o hayvanı tüketim için onaysız kılar. Sürüngensi hayvanlar ve böcekler, Tora'da belirtilen (ve dahi halen günümüzde hangi tür oldukları bilinmeyen) çeşitli dört tür çekirge benzeri hayvan hariç tüketilmemelidir. Bu hayvanlara, yengeç, midye, karides, ıstakoz ve istridye gibi çeşitli deniz böcekleri de koşer sertifikası alınmasına engel teşkil edecek yasaklı canlılardandır. özellikle sebzeler, kiraz, elma gibi meyveler yenmeden önce mutlaka böcek olup olmadığı konusunda iyice kontrol edilmelidir.

Hayvan gruplarından uçucu hayvanlar arasında yenilemeyen hayvanların tam listesi ilgili kaynakta Tora tarafından verilmiştir. Tora'da tam olarak yirmi tane kuş listelenmişse de, ilgili listede adı geçen kuşların bazılarının isimlerinin, hepimizin bildiğimiz kuşlar arasında hangileri oldukları konusunda kesinlik olmadığından, Tora hükmüne göre Şulhan Aruh, kuşlar arasında sadece yapısal anlamda geleneksel olarak koşer oldukları bilinen kuşların yenilmesi gerektiğini vurgular. Deniz canlılarından balıklar arasında yenilebilir olanlar, yüzgeçli ve pul sahibi balıklardır. Tora'ya göre yenilmesi yasak olan bir hayvandan elde edilen hiç bir ürün de yenilemez. Tora'ya göre kara hayvanları arasında da yenmesi kesinlikle yasak olan dört hayvandan bahsedilmiştir. Bu hayvanlar deve, domuz, şafan ve arnevettir. Bu hayvanlar dışında kalan tüm kara canlıları, yukarıda bahsettiğimiz kaşerut kurallarını taşımaları halinde rahatlıkla tüketilebilmektedirler.

Kaynak : https://www.ikcert.com/kosher-sertifikasi-nasil-alinir

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