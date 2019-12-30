Yeni neslin Kayahan'ı fırtına gibi esmeye devam ediyor!

Müzik kalbin gıdasıdır derler. Bu cümle tam da Boran Duman’a hitap ediyor. Şarkıları ve ses tonu ile adeta insanı huzura kavuşturuyor. Yeni neslin Kayahan’ı olan ünlü sanatçı şimdiden pek çok hayran kitlesi edinmiş durumda.

İlk olarak sosyal medya da Yahya Kâhya adlı Cem Karaca'ya ait olan şarkıya yaptığı yorumlar ile gündeme gelmişti. Ancak ünlü besteci ve söz yazarı son şarkısı İstanbul ağlıyor ile tüm müzik listelerini sarsarak zirvedeki isim oldu.

Bahçekat müzik desteği ile hazırlanan bu şarkı 50’den fazla kişi tarafından daha ilk çıktığı gün seslendirildi. Boran Duman çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Hayranları ise onun için oldukça güzel şeyler söylüyor.

Günümüzde sanat artık para ile alınabilir bir hal aldı. Fakat Boran Duman sanatı sanat için yapan nadir insanlardan olmayı başarmış. Birçok içerikte Boran Duman'ın seslendirdiği şarkılar bulunuyor. Bu şarkılar arasında unutmadım, nenni gibi isimler bulunuyor.

Boran Duman geleneksel pop anlayışından uzaklaşan ve bu alanda gerçekten başarılı işler yapan bir isim. Boran Duman sahte duyguların değil de gerçekliğin peşinde yer alıyor. Şarkıları daima gerçek duygular merkezli oluyor. Bu duyguları yansıtmak ise gerçekten takdire şayan bir özellik olarak bizi karşılıyor.

Boran Duman şüphesiz çok kısa bir süre sonra daha da büyük bir isim haline gelecek.