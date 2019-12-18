Alarm Sistemlerinde Öncü ve Lider

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan alarm sistemleri konusunda çalışan, Türkiye'nin öncü markası Desi, tasarımını ve gelişimini sağladığı güvenlik sistemleri ile tartışmasız şekilde sektörünün lideri konumunda. Ar-ge çalışmaları neticesi ise lideri olduğu sektöre yön de veriyor.

Desi, uzun yıllara dayalı tecrübe ve gelişimini, yeniliğe açık dinamik yapısı ile birleştirerek ürettiği güvenlik sistemlerinde çağın ötesini hedefliyor. Yaygın hizmet ağı sayesinde tüm ülkeye kesintisiz hizmet sağlayan firma dünya üzerinde ki çok sayıda noktaya da ihracat gerçekleştiriyor.

Güvenlik Sistemleri

Firma, iş yeri alarm sistemleri, ev alarm sistemleri konularında sesli ve görüntülü güvenlik sistemleriyle geniş alanda hizmet sağlıyor. Yeni teknolojileri tasarımlarına yansıtan Desi, kendi üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin satış, dağıtım ve montaj aşamalarında da destek veriyor. Kurulum sonrası ürünleri için hem yazılım hem de donanım konularında teknik destek hizmetlerini de kusursuz şekilde veriyor.

Faaliyet Konuları

Desi alarm sistemleri kablolu ya da kablosuz alarm sistemleri olarak evler ve iş yerleri için çok çeşitli çözümler üretiyor. Bu kapsamda firma faaliyet alanındaki ana konuları ise;

Ev ve İş yerleri için alarm sistemleri,

Parmak izi ve kapı teknolojileri,

Elektronik kilit

Şeklinde sayılabilir. Firma, dış güvenlik konusunda alarm sistemleri yanında görüntülü sistemler ile entegre kapı teknoloji ürünlerini de tasarlıyor ve sunuyor. Desi, 7/24 iletişim imkanlarını online olarak ve çağrı merkezi ile müşterilerine sağlıyor.

Makul Fiyat İle Kalite

Şirket, makul ücret ve fiyatlandırma ile kaliteli ürün parolası kapsamında hareket ediyor. Bu bağlamda Desi, tasarım, imal, satış, dağıtım, montaj ve teknik servis hizmetlerini sağladığı güvenlik sistemlerine dair ürünleri, müşteri dostu ücretler ile sunuyor.

Firma, kendi tasarımı ve imali ürünleri ile kaliteli üst düzey teknolojileri makul fiyatla sağlama konusunda da rakipsiz bir şirket olarak ortaya çıkıyor. Kurum ya da kişilerin güvenlik sistemleri konusundaki tüm ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitesi yanında şirket ar-ge faaliyetleri neticesi yenilikçi uygulama ve teknolojiler ile ihtiyaç ve taleplerin de ötesinde bir hizmet sunabiliyor.