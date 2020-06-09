Emrah Doğruyol Asılsız haber yapanlar yakalandı.

Son dakika Siber Suçlarla Mücadele Emrah Doğruyol hakkında Asılsız haber yapan 4 kişiyi Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada ilk olarak kim veya kimler tarafından paylaşıldığını tespit etmeye çalışıyor.

Genişletilen soruşturmada G.G nın evinde yapılan araştırmada bir çok sahte kimlik ve pasaport ele geçilirdi.

İş adamı Emrah Doğruyol adalette güvenim tam bu şekilde yapılan haberler beni yıpratma amacındaydı. Devlet büyüklerimiz buna müsade etmediği için çok memnunum dedi.

Emrah Doğruyol davanın ve soruşturmanın takipçisi olacağını belirtti.