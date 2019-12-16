Saç PRP Tedavisinde DPG PRP farkliligi

Saç dış görünüşümüzün ayrılmaz bir parçasıdır, sosyo kültürel bağlamda sembolik anlamları vardır; benlik saygısı, özgüven duyma, kişisel olarak kabul görme gibi konularla da doğrudan bağlantılıdır. Aşırı saç dökülmesi, saçlardaki seyrelmeler, açılmalar ve zamanla meydana gelen kellik insanlara ciddî rahatsızlık vermekte, hatta birtakım psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Trikoloji alanında yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde, saç dökülmesi tedavilerinde DPG yönteminin oldukça başarılı ve kalıcı sonuçlar sunduğu kanıtlanmıştır. Akrilat bazlı jel teknolojisi ve özel tüpleri sayesinde 5 dakika içerisinde % 95-96 verimlilik ile trombositlerin yapıları bozunmadan etkin bir şekilde konsantre edilmesine imkan sunar. DPG PRP BioCell Plus Serisi; Batroksobin + Kalsiyum Klorür + Biotin takviyeli özel kitleri ile kısa sürede mükemmel tedavi sonuçları sunar.

DPG PRP Trichology, saç tedavileri için özel olarak geliştirilmiş bir trombosit konsantre sistemidir.

DPG PRP yöntemi, kandaki platelerde doğal olarak bulunan büyüme faktörlerinin kullanıldığı bir yöntemdir. Bu rejeneratif tıbbi yöntem saçın soğanında bulunan kök hücre prensibine dayalıdır. Kandaki plateletler (trombositler) iyileştirme yenileme fonksiyonuna sahip büyüme faktörleri bakımından oldukça zengindir. Hastanın kanı, özel olarak tasarlanmış, seperator jel içeren PRP tüplerimize alınır, kanı bileşenlerine ayırmak için santrifüj işlemi yapılır ve platelet bakımından zengin plazma bileşeni elde edilir. Platelet bakımından zengin plazma içerisinde yoğun olarak bulunan büyüme faktörleri, saç soğanındaki kök hücreleri uyarır ve yeni saç foliküllerinin oluşmasını sağlar. DPG PRP yöntemi rejeneratif tıpta devrim niteliğinde bir yöntemdir. Androjenik alopesinin her aşamasında oldukça etkili olduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu yöntem hem kadınlar, hem erkekler için uygundur.

DPG PRP Tedavisi,

Saç dökülmelerini durdurmayı ve yeni saçları çıkarmayı hedefleyen, saç foliküllerini besleyen ve yenilerinin oluşmasını sağlayan biyolojik bir yöntemdir.

– Metabolik ve hormonal sistemin doğal dengesini destekler.

– Folikül kök hücrelerini ve cilt kök hücrelerini uyarır

– Saç föliküllerinde vasküler oranı geliştirir

– Doğal doku rejenerasyonunu uyararak, ekstraselüler matriksi aktive eder.

DPG PRP yöntemi; trikoloji alanında uzman hekimler tarafından, önerilen protokol dikkate alınarak uygulandığında; saç dökülmelerinin azalması/durması, ince ve cansız saçların daha sağlıklı, güçlü ve parlak bir yapıya kavuşması ve yeni saçların çıkması gibi sonuçlar ilk seanstan 2 hafta sonra gözlemlenmeye başlar; 2. ay itibariyle optimum düzeye ulaşır ve iyileşme etkisi 6. aya kadar davam eder.

DPG PRP yöntemi, saç ekimi yapılan kişilere de uygulanabilir; hatta saç soğanının daha hızlı ve daha iyi köklenmesini sağlar.

DPG PRP uygulaması 20-30 dakika sürer, cerrahi ekipman kullanımı gerektirmez, oldukça basit bir şekilde uygulanır. Kanama ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi rahatsızlıklar var ise öncesinde bir muayene ve kan sayımı mutlaka önerilir. Hastanın kanı PRP tüp içerisine alınır. 5 dakikalık bir santrifüj işlemi ile kan bileşenlerine ayrılır. Platelet bakımından zengin plazma (büyüme faktörleri bakımından zengin) kısmı enjektöre alınır. Daha sonra uygulama yapılacak alana anestezi uygulanır; daha güzel sonuç alabilmek adına uygulama öncesi deriye mikroiğneleme işemi de önerilir. Mikrokanüller yada uygun iğneler kullanılarak, kanın platelet bakımından zengin plazma kısmı, mikroenjeksiyon yöntemi ile hastaya uygulanır. Daha sonra bölgede kan dolaşımını hızlandırmak ve uygulamanın etkinliğini arttırmak adına hafif bir masaj önerilir. Uygulamanın hemen sonrasında hasta sosyal yaşantısına dönebilir.

Daha fazla bilgi : https://dpgprpturkiye.com/project/trikoloji-sac-prp/