Dijital İletişim Çözümleri

Firma kurumların iletişimlerini kolaylaştıracak dijital iletişimi çözümleri sunuyor. 2012 yılından beri bilişim sektöründe yer alan firma yaptığı teknolojiye uygun çözümler sayesinde görüntü ve ses sistemleri alanında verdiği kaliteli hizmetlerle birçok rakibinin önünde bulunuyor. Kurumların iletişim ihtiyaçlarına farklı çözümler üreten firma 2019 yılı itibariyle sadece Türkiye’ye değil dünya ülkelerine de hizmet veriyor.

Firmanın Ürün Hizmetleri

Firma kurumların kendi içinde iletişim kurmaları için farklı ürünleriyle hizmetler veriyor.

Ses ve görüntü yoluyla iletişimi sağlamak amacıyla verilen hizmetler arasında şunlar bulunuyor;

Otel TV

Dihital signage

İnteraktif ekran

Led ekran

Kablosuz görüntü aktarımı

İspot ürünleri

Platplay ürünleri

Firma tarafından sunulan digital signage çözümleri kurumsal TV çözümleri olarak da adlandırılıyor. Bu hizmet kapsamında kurumlar müşterilerine ya da ziyaretçilerine vermek istedikleri bilgileri ekranlar vasıtasıyla verebiliyorlar. Önceden belirlenen içerikler kurumda bulunan ekranlarda belirli aralıklarla yayınlanarak kişilerin bilgi edinmesini sağlıyorlar. örneğin kurumu ziyarete gelen kişiler bu ekranları takip ederek haberler, hava durumu ve para piyasaları gibi bilgileri edinebiliyorlar. Ayrıca bunlar dışında kuruma ait bilgilerde bu ekranlarda yayınlanabiliyor.

Videowall

Firma tarafından iletişim amacıyla sunulan videowall çözümleri sayesinde kişiler kuruma ya da firmaya ait reklamları büyük ekranlardan takip edebiliyorlar ve bilgi ediniyorlar. Ayrıca bu ekranlar sayesinde kurumların ya da işletmelerin müşteri çekmeleri sağlanabiliyor. Bu büyük ekranlar hastane ve bankalarda yaygın olarak kullanılabiliyor. Hastanelerde kullanıldıklarında kişilerin gidecekleri yer ya da poliklinik gibi bilgileri edinmelerini sağlıyorlar. Bu ekranlarda paylaşılan içerikler kolay bir şekilde hazırlanabildiği için ekranlarda farklı bilgiler sırasıyla geçebiliyor.

İnteraktif Ekranlar

Firma tarafından sunulan interaktif ekranlar dokunmatik özelliğe sahip ekranlar oluyor. Bu sayede kişiler bu ekranları kurumlarında farklı amaçlarla kullanabiliyorlar. Örneğin toplantılar için interaktif ekranları kullanarak anlatmak istedikleri görüntülerin ekrana dokunma vasıtasıyla gelmesini sağlayabiliyorlar. Ayrıca eğitim kurumlarında ders konularının geçişlerini bu ekranlar sayesinde kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Tüm bunlar dışında interaktif ekranlar kişilerin bir kurumda gidecekleri yeri bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyorlar.

Firmanın Diğer Hizmetleri

Firma iletişim ve görüntüleme çözümleri dışında danışmanlık, teknik destek, yazılım ve görüntü sistemlerinin kurulumu için hizmet veriyor. Danışmanlık hizmetleriyle kurumların iletişim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için özel projeler geliştirebiliyorlar. Sonrasında da bu projeleri hayata geçiriyorlar.