Royal Asansör İnsan ve Yük Asansörleri

Royal Asansör, 1988 yılının ikinci yarısında kurulmuş olan ve hizmetlerine büyüyen yapısıyla devam eden bir şirkettir. 1992 yılından sonra, limited şirket statüsüne geçen Royal Asansör, sektör başarısı ve aldığı belgelerle, alanında önemli bir isme dönüşmüştür. Gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında ürünleriyle başarısını sağlam temellere oturtmuştur.

Yüksek düzeyde kaliteli malzeme üretimi yapan firmaların aracılığıyla Royal Asansör şirketi, malzeme ve materyal ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmekte ve asansör imal etmektedir. Sektörde geçirdiği uzun yolların ardından kalitesini hem ülkemize hem de dünyaya kanıtlamış olan bir markadır.

Royal Asansör kuruluşu, lSO9001:2000 ile beraber CE çalışmasını tamamlamıştır. Tüm bu belgeleri 2006 yılının sonlarında almaya hak kazanmıştır. Royal Asansör aynı zamanda; Garanti Belgesi, Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini de almıştır.

Royal Asansör Hizmetleri ve Ürünleri

Sektörde geçirdiği uzun yılların ardından önemli bir yer edinmiş olan Royal Asansör şirketinin bünyesinde başta insan asansörleri olmak üzere, hasta asansörleri, hidrolik asansörler, panoramik asansörler, monsarj asansörleri ve yük asansörleri yer almaya devam etmektedir. Aynı zamanda; asansör revizyon, asansör bakımı ve asansör arıza servisi de bulunmaktadır.

Royal Asansör Misyonu ve Vizyonu

Royal Asansör firmasının misyonu üstün hizmet kalitesini her bütçeye uygun hale getirerek sunmak yer almaktadır. Bu sayede şirket, %100 müşteri memnuniyetini yakalamayı hedeflemektedir.