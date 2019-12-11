Beşiktaş'tan Beklenen Karar Geldi

Sezonun ilk maçları sonrasında düşme hattına kadar gerileyen Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dün akşam yapılan teknik görüşmede Kara Kartal teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimle bir araya geldi. Avcı görüşmeden sonra bir açıklama yaparak; Orkan, Boyd ve Lens'e ara transfer döneminden sonra şans verilmeme ihtimalini açıkladı. Avcı'nın flaş açıklamasında Oğuzhan’ın da kiralanması konusu gündemdeydi. Retrobet bet sitesinde yüksek oran ve yüksek kazançlı bahisler yapabilirsiniz.

Avcı'nın Ara Transfer Açıklaması

Siyah-Beyazlılar’da sezon başı göreve gelen tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimle bir araya gelerek toplantı yaptı. Devre arası transfer döneminde ve sezon bitiminde sözleşmesi bitecek olan oyuncular hakkında yönetimle görüşme yaptı.

Avcı'nın görüşmede; Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson’ın sezon sonunda sözleşmelerinin biteceğini ancak bu oyuncuların performanslarından memnun olduğunu söylediği öğrenildi. Avcı'nın, bu oyuncularla devam etsek de yaşları büyük, bu nedenle alternatif şart dediği basına yansıdı. Retrobet giriş sayfasında spor dünyasından en yeni gelişmelere ulaşabilirsiniz.

"Bize Forvet Ve Stoper Lazım"

Avcı'nın yönetime verdiği bilgiler arasında forvet ve stoper eksiği hakkındaki bilgiler de bulunuyordu. Ocak ayında yeni bir forvet ve stoper istediği, transfer döneminde Tyler Boyd, Jeremain Lens ve Orkan Çınar'ın takımdan ayrılabileceğini açıkladığı kaydedildi. Bunun yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Umut Nayır ve Güven Yalçın için gelecek tekliflere sıcak bakılacağı da Abdullah Avcı'nın değerlendirmeleri arasında bulunuyordu. Süpertotobet bahis sitesinde canlı bahis oynayabilirsiniz.