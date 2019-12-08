Galatasaray Evinde Alanyaspor’u Konuk Edecek

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından ligde Alanyaspor takımını ağırlayacak olan Galatasaray, mutlaka kazanmak istiyor. Bu kötü gidişe bir dur demek isteyen ekibin hazırlıkları artarak devam ediyor. İki hafta önce Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet, çok uzun süredir gelen namağlup serisini de bitirdi. Üzerine UEFA kupasında yola tamam ya da devam maçı olarak çıkılan Club Brugge mücadelesine de kazanılamadı. Hemen ardından bir büyük maç daha ligde oynandı. Trabzonspor karşısında da istediğini alamayan aslan için hedefler Türkiye Kupası maçına çevrildi. Burada genç isimlere şans veren Fatih Terim, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Betpas kullanıcılarına ekstra fırsatlar tanıyor.

TT Stadında Oynanacak Maçta Tek Hedef Galibiyet

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilere maruz kalan oyuncuların bu durumu değiştirmek için gösterdiği azim sahaya yansıyacak mı? Terim’in çok ciddi yaptırımlar uygulaması bekleniyor. Bazı oyuncuların gönderilmesi konusundaki son kararını da verdi. Ancak ara transfer döneminin başlamasına 4 hafta kaldı. Bu sürede en az kaybın yaşanması için çalışmalar sürüyor. Bu süre zarfında çok kritik maçlara çıkacak isimleri bekleyen rekabet düzeyi yüksek maçlar olacak. Taraftarın yoğun destek verdiği süreç devam ediyor. Kara bulutların dağıtılması için ilk galibiyetin Alanyaspor ile gelmesi planlanıyor. Kalan maçlar içinde alınacak her galibiyet çok büyük önem taşıyor

Çıkış Maçı Olarak betpas Alanyaspor Maçı Görülüyor

Artık her karşılaşamaya ayrı bir önem veren takım, planlarını da bu doğrultuda yapıyor. Kalan haftalardan en yüksek başarı yüzdesinin yakalanması için çaba devam ediyor. Oynanan oyun karşısında yaşanacaklar heyecanını koruyor. Oyuncuların gönderilecek listesinde adını görmemek için çok çaba göstermesi bekleniyor. Takımda eksikliklerin çok olması da kadroda yapılacak değişiklikleri büyük ölçüde kısıtlıyor. Ardından gelecek olan Şampiyonlar Ligi maçında ise son söz söylenecek. Çok kısa sürelerde maçlara çıkan Galatasaray takımında yorgunlukta göze çarpıyor. Oyuncuların performansı üzerinden yüksek etkisi olduğu düşünülüyor. Yaşanacak heyecan dolu anlarda takım performansının ne kadar iyi seviyeye çekileceği cevabını bulacak.