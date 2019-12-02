Soru Cevap, İtiraf ve Sosyal Platform Olan Sormamlazim.com Üzerine Bir İnceleme

Türkiye sosyal platform kullanıcı sayıları oldukça yüksek olan bir ülke. Haliyle hemen her gün bir sitenin yayın hayatına başladığını görüyor bazen de kapanışına şahit oluyoruz.

Sosyal platformlar hem ayakta durabilmek hem de birbirleri ile rekabet edebilmek adına ciddi bir emek harcıyorlar. Bugün sizleri 2017 yılından beri yayın hayatını sürdüren, başarı grafiğini her geçen gün yükselten dinamik, kullanışlı ve farklı olduğu duyumlarını aldığımız sormamlazim.com ile tanıştırmak istiyoruz.

Sormamlazim.com Nasıl Bir Platformdur?

Bir siteyi tanıtabilmek için o siteyi ilk önce biz test edelim ve kullanalım istedik. Açıkçası her geçen gün emin adımlarla ilerleyen bu sitenin başarı nedenlerini de merak ettik.

Site, kullanımı kolay ve temiz bir yüze sahip. Açıkçası benzer sitelere göre çok daha sade ama fark ettik ki çok çok daha fazla işlevsel. Üye olmak için uzun onay süreçleri gerekmiyor. Saniyeler içinde kendinize bir kullanıcı adı oluşturup siteye üye olabiliyorsunuz.

Sormamlazim.com yöneticileri üye kabulünde, soruların, cevapların incelenip sistem onayına verilmesinde diğer siteler ile karşılaştırdığımızda açık ara hızlılar. Bazı sitelerde onay sürecinin en az bir hafta sürdüğünü hatta üye olmak isteyen kişilerin üyeliğimiz neden onaylanmadı? diye serzenişlerine bizler kadar sizler de rastlamışsınızdır eminiz.

Diğer bir önemli kolaylık da gizli üye olarak soru sorabiliyor olmanız. Bu çoklu seçenek yapısı aslında sormamlazim.com genel yapısına yansımış. Son yorumları, soruları, popüler kategorileri, mesajlarınızı, favorilerinizi, cevapları, şifre işlemlerinizi tek bir sayfa üzerinden görüp dilediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Hangi sayfada ne vardı diye sayfa dolaştırarak sizleri yormuyorlar.

Bir diğer dikkatimiz çeken nokta ise; soruların üzerini kapatan gereksiz pop-upların sitede olmayışı. Genel bakıştan sonra biz de bir soru soralım bakalım işleyiş nasıl? dedik. Sorduğumuz bir soruyu dakikalar içinde farklı kullanıcılar farklı cevapları ile yanıtladılar. Sade ve yalın. Gereksiz bir kullanım yok. Cevaplar son derece makul ve mantıklı. Saygısızlık veya yargılamadan uzak. Soru cevap yanında sitede itiraf kısmını da gözden geçirdik. Kullanıcıların burada ne kadar rahat olduklarını ve kalplerindeki sırlarını gizlemeden açacak kadar sormamlazim.com platformuna güvendiklerini burada da gördük.

Siteyi inceleyelim derken sormamlazim.com bizi o kadar etkiledi ki vaktin nasıl geçtiğini bile anlamadık. İşimizin arasında da eğlendik ayrıca. Siteye mutlaka bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.